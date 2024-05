Un Idilio que se convierte en pesadilla

El mensaje llega de imprevisto. Una joven llamada Sara, a quien la protagonista de esta historia no conoce, afirma haber sido víctima de un abuso. Está en una situación desesperada y necesita ayuda. Ella no duda en ofrecérsela y la recibe en su casa.

Así inicia ‘Las vulnerabilidades’, segunda novela de la afamada escritora y poeta española Elvira Sastre.

Pero las buenas intenciones a veces pueden ser la puerta de entrada a una pesadilla, pues la amistad entre Sara y la protagonista (llamada Elvira, igual que la autora) se convierte en una situación tensa de la que se vuelve difícil escapar.

La obra ofrece a los lectores un thriller psicológico que gira en torno a la relación de poder y dependencia que se establece entre las dos mujeres y que cuestiona las consecuencias de un acto aparentemente altruista como ayudar a los demás.

La historia, explica la escritora, surgió de una experiencia personal que la dejó tan desconcertada que la ficción fue el único camino que halló para comprenderlo.

“Había un punto emocional de querer darle un sentido a algo que en su día para mí no lo tuvo, qué pasó y, tal como pasó, se acabó. No le encontraba un sentido y he vivido muy obsesionada con ello”, señaló en una entrevista.

Una característica que comparten los personajes es que ambas son mujeres heridas, cuyo dolor y daños influyen en cómo se relacionan con el mundo.

En la obra, Sastre lo describe así: “La vulnerabilidad es la luz que ilumina la grieta...”, y esto, asegura, es una reiterada realidad que ve en su generación.

“Tenemos esa sensación de que estamos todo el rato como a punto de rompernos, pero no lo hacemos, aunque cualquier cosa te desequilibra. Seguro que está condicionado por el ambiente social, histórico, político o por lo que hemos atravesado estos años atrás, cómo enfrentarnos a la incertidumbre”, afirma.

La novela también ahonda en las dicotomías de la época en cuanto al feminismo, la violencia de género y el autocuidado, transparentado los dobles discursos que se visibilizan lejos de las redes sociales y la palestra pública.

“Uno de los mensajes que se nos repiten constantemente es: ‘oye, para si no puedes’, ‘vete de los sitios que te hagan mal’, ‘pon límites’; y cuando lo haces eres malísima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor respuesta? Yo imagino que la mejor es la que le hace sentir bien a uno, independientemente de lo que signifique para los demás. Pero ese esfuerzo de ponerte a ti por delante de otros es complicado”, reflexiona.

‘Las vulnerabilidades’ llega cinco años después de la premiada ‘Días sin ti’ y su escritura, asegura la autora, ha sido radicalmente distinta a ese primer ejercicio narrativo.

Sastre indica que para este libro debió dejar de lado la voz poética y sincerar la violencia, incluso cuando le incomodaba.

“La escritura ha sido mucho más cruda. No buscaba esa estética que tiene la poesía de intentar encontrar la parte bella de todo. En este caso, tenía que ser más directa y usar un lenguaje muy diferente. En ocasiones sí que me ha costado, en algunas partes he tenido que ir muy despacio, muy poco a poco y concederme mis tiempos”, dice.

Pero la poesía no ha quedado relegada. Sastre visitó recientemente la capital con su gira ‘¡Imposible!, una propuesta híbrida que combina sus versos con música y aborda temas como el feminismo y los derechos GLBTI. Como parte de su tour por la región, esta visitará Bogotá, Lima y Santiago de Chile.

