La exportación de flores de Ecuador por el Día de la Madre subió 8 %

Las flores de Ecuador son una de las más apreciadas por los mercados internacionales, las exportaciones por el Día de la Madre en volumen subieron en un 8 %, según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).

"Se exportaron este año 21.000 toneladas de las flores ecuatorianas", dijo a Diario EXPRESO Alejandro Martínez, presidente de Expoflores. Agregó que en esta fecha especial y en San Valentín hubo un incremento en las ventas, pero no es la tendencia durante todo el año, porque más bien hay una baja de consumo. Al inicio del 2024 se proyectó que quizás se cierre el año con una venta de -3 %, ahora por el incremento en la venta por San Valentín y Día de la Madre quizás sea de -1 %. "No se puede todavía determinar cómo va a cerrar el 2024, hay que ver qué pasará las siguientes semanas si es que se va a mantener una baja en el consumo cuando no hay una fecha especial que celebrar", explicó Martínez.

Sin embargo, las aerolíneas que se encargaron de llevar las flores tanto de Ecuador como de Colombia, por el Día de la Madre, también celebran que hubo incremento en las ventas.

Avianca Cargo anunció el cierre de su temporada de Madres con el transporte de más de 400 millones de tallos de flores, lo que representan cerca de 18.000 toneladas de carga, en unos 300 vuelos desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos.

Desde Colombia se movieron más de 14.000 toneladas, con lo que la aerolínea se posicionó nuevamente como líder nacional en el transporte de este producto hacia Estados Unidos. Además, está ampliando su flota con nuevos aviones A330 cargueros, lo que le permite seguir posicionándose como un importante aliado estratégico para la industria de flor en la región.

Para esta temporada de Madres, y por segunda vez en el año, Avianca Cargo duplicó su capacidad regular para el transporte de flores, resaltando la exportación de rosas y claveles desde Bogotá, los pompones, hidrangeas y crisantemos desde Medellín, y las rosas, claveles y gypsos desde Quito.

"Es una constante en nuestras temporadas de madres transportar las flores con el mayor cuidado para mantenerlas frescas hasta su destino y cumplir con las necesidades de nuestros clientes. De esta forma también apoyamos la dinamización de la economía colombiana y ecuatoriana, moviendo uno de los productos más significativos de la región, y ayudando a impulsar esta industria”, afirmó Diogo Elías, vicepresidente senior de Avianca Cargo.

La compañía respondió oportunamente a los requerimientos de sus clientes, gracias a la preparación de cada equipo meses antes del lanzamiento de la temporada, aumentando en un 30 % su personal en operación e incrementando los horarios de recibo extendidos 24/7 en estaciones de origen como Colombia y Ecuador y de llegada como Miami y Los Ángeles.

El grupo LATAM

El grupo LATAM, a través de sus filiales de carga, culminó una temporada histórica para el Día de la Madre liderando el transporte de flores desde Sudamérica al mundo para esta festividad. En un período de 21 días, se movilizaron más de 24.000 toneladas de flores desde Ecuador y Colombia, marcando un aumento del 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En respuesta a la creciente demanda de flores durante esta celebración especial, el grupo LATAM ha ampliado su capacidad de transporte, brindando una oferta flexible y adaptada a las necesidades de sus clientes. La compañía proporcionó 411 frecuencias para llevar alrededor de 552 millones de flores a destinos como Europa y Estados Unidos, siendo Miami el principal punto de llegada con 369 aterrizajes durante la temporada.

"El crecimiento de esta temporada es testimonio de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, así como de nuestro compromiso a largo plazo de satisfacer sus necesidades y las de este sector floricultor. Con más de 300.000 empleos generados por la floricultura en Ecuador y Colombia, asumimos la enorme responsabilidad de transportar sus flores hacia destinos globales en condiciones óptimas. Nuestro objetivo es que cada persona que reciba una de estas flores sienta su frescura como si acabase de ser cortada en la finca donde fue cultivada", afirmó Claudio Torres Faini, director Comercial de Sudamérica en LATAM Cargo Chile.

En Ecuador, las filiales de carga han duplicado prácticamente la cantidad de flores transportadas en comparación con la misma fecha en el año anterior, con cerca de 11.000 toneladas de flores, mayormente rosas, exportadas hacia los principales mercados globales en 189 despegues desde Quito, viendo un aumento de un 70 % con respecto al 2023, siendo los principales destinos Miami, Ámsterdam y Los Ángeles.

Por el lado de Colombia, de otra parte, se transportaron más de 13.000 toneladas de flores en 222 vuelos saliendo desde Bogotá y Medellín, incluyendo una variedad de especies como rosas, claveles y crisantemos. En el 2023, el grupo LATAM, dice la firma, fue responsable del traslado del 40 % de todas las flores exportadas desde Colombia en el año, y tras el éxito visto en esta temporada se espera que los resultados de este 2024 sigan esa misma línea.

