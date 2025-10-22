Jorge Ulloa lleva EnchufeTV a Shark Tank México

El director ecuatoriano da un nuevo paso. Apuesta por un programa internacional para impulsar el crecimiento de Enchufe TV

Jorge Ulloa es un reconocido actor y director ecuatoriano, conocido principalmente por su trabajo en Enchufe TV, uno de los canales de Youtube más populares de Latinoamérica. El programa se caracteriza por sketches humorísticos, parodias y sátiras a contenidos virales que acumula miles de millones de vistas.

Pero Ulloa apostó por algo más grande, su participación en Shark Tank México: Creators, un spin-off del programa tradicional enfocado en emprendedores digitales e influencers, ocurrió, destacando su transición de creador a empresario, con proyectos innovadores en el entretenimiento digital.

Detalles del programa

Shark Tank México: Creators es una colaboración entre Sony Pictures, YouTube y el reality original. Se estrenó el 6 de octubre en el canal oficial de YouTube de Shark Tank México.

Cada episodio presenta a tres creadores de contenido que presentan ideas de negocios relacionados con temas como entretenimiento, impacto social o marketing digital y compiten por un premio que abarca 25,000 dólares para producir el proyecto ganador, más mentoría de los "tiburones" (los expertos en la industria).

Participación de Ulloa

El director de Enchufe hizo su aparición en el tercer episodio, compitiendo contra Lupita Villalobos, influencer promotora de LupiKill, un reality de terror inmersivo, e Isaías Espinoza, quien presenta un proyecto gastronómico digital llamado Chef en Proceso.

Jorge Ulloa: "Y llegaron de noche fue el regreso de Derbez a la TV" Leer más

Ulloa presentó una propuesta alineada con su rama de experiencia en Enchufe TV, enfocada en contenido humorístico y audiovisual innovador.

Se enfatizó su visión para escalar proyectos digitales a producciones rentables, involucrando sketches virales o series web con potencial de monetización a través de patrocinios y plataformas como YouTube Premium.

El eacuatoriano fue evaluado por el experto en marketing de influencers, Oso Trava; Rafa Polinesio, creador de contenido y Miriam Mendoza, representante de Nestlé, enfocada en impacto social y marcas.

Desafortunadamente, Jorge no ganó el episodio. El reconocimiento se lo llevó Lupita Villalobos con LupiKill, que impresionó por su originalidad en terror inmersivo y potencial de audiencia joven.

Sin embargo, el director no quedó exento de reconocimiento, puesto que su pitch fue bien recibido, destacando su trayectoria como productor y su capacidad para generar engagement masivo. Esto se ve reflejado en su 40 millones de suscriptores en Youtube.

Trayectoria de Jorge Ulloa

Ulloa es cofundador de Enchufe TV desde 2011. El canal es pionero en comedia digital en español, con éxitos como parodias de películas y series que han superado los 10 mil millones de vistas acumuladas. Incluso ha producido contenido para marcas globales y se ha expandido a eventos en vivo y merchandising.

¿Por qué elegir Shark Tank? Ulloa buscó diversificar Enchufe TV hacia producciones más ambiciosas, como realities o series originales, en un momento donde el 70% de los ingresos de creadores vienen de diversificación, según datos de YouTube.

En redes, su participación generó conversación por su carisma y humor, con comentarios elogiando cómo "Enchufe TV ya es un tiburón por sí solo". Esta exposición se posiciona como el puente para atraer colaboraciones futuras.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!