Directv: Agenda deportiva para el miércoles 22 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 22 de octubre
Para este miércoles 22 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 22
|✓
|17:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 13 - Clausura
|Huracán
|vs.
|Central Córdoba SDE
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|miércoles 22
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Semifinal - Ida
|Flamengo
|vs.
|Racing
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 22
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Galatasaray
|vs.
|Bodø/Glimt
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 22
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Qarabag
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Bayern Munich
|vs.
|Brujas
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Real Madrid
|vs.
|Juventus
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Eintracht Frankfurt
|vs.
|Liverpool
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Chelsea
|vs.
|Ajax
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Atalanta
|vs.
|Slavia Praga
|ESPN 6
|626
|1626
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Mónaco
|vs.
|Tottenham
|ESPN 7
|627
|1627
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 3
|Sporting Lisboa
|vs.
|Olympique de Marsella
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 22
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Cuartos de Final
|Cuenca Jrs
|vs.
|9 de Octubre
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 22
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV - Cuartos de Final
|Guayaquil City
|vs.
|Emelec
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 22
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|España
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 22
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Samoa
|vs.
|Canadá
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 22
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Zambia
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Nigeria
|vs.
|Francia
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Paraguay
|vs.
|Nueva Zelanda
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Costa de Marfil
|vs.
|Colombia
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 22
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Cleveland Cavaliers
|vs.
|New York Knicks
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 22
|✓
|20:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|San Antonio Spurs
|vs.
|Dallas Mavericks
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 22
|✓
|16:30 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships
|Fecha 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 22
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 22
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 22
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 22
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 22
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 22
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 22
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 22
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610