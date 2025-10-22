Expreso
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 22 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 22 de octubre

Para este miércoles 22 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 22 17:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 13 - Clausura Huracán vs. Central Córdoba SDE TYC INTERNACIONAL 629 1629
miércoles 22 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Semifinal - Ida Flamengo vs. Racing ESPN 621 1621
miércoles 22 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Galatasaray vs. Bodø/Glimt ESPN 621 1621
miércoles 22 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Athletic de Bilbao vs. Qarabag ESPN 2 622 1622
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Bayern Munich vs. Brujas ESPN 621 1621
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Real Madrid vs. Juventus ESPN 2 622 1622
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Eintracht Frankfurt vs. Liverpool ESPN 3 623 1623
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Chelsea vs. Ajax ESPN 5 625 1625
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Atalanta vs. Slavia Praga ESPN 6 626 1626
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Mónaco vs. Tottenham ESPN 7 627 1627
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 3 Sporting Lisboa vs. Olympique de Marsella ESPN 4 NO 1624
miércoles 22 15:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Cuartos de Final Cuenca Jrs vs. 9 de Octubre DSPORTS 610 1610
miércoles 22 18:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DIRECTV - Cuartos de Final Guayaquil City vs. Emelec DSPORTS 610 1610
miércoles 22 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos España vs. Corea del Sur DSPORTS 616 1616
miércoles 22 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Samoa vs. Canadá DSPORTS 616 1616
miércoles 22 11:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Japón vs. Zambia DSPORTS 618 1618
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Nigeria vs. Francia DSPORTS 616 1616
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Paraguay vs. Nueva Zelanda DSPORTS 618 1618
miércoles 22 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Costa de Marfil vs. Colombia DSPORTS + 613 1613
miércoles 22 18:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks ESPN 2 622 1622
miércoles 22 20:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks ESPN 2 622 1622
miércoles 22 16:30 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships Fecha 1 DSPORTS + 613 1613
miércoles 22 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 22 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 22 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
miércoles 22 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
miércoles 22 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
miércoles 22 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
miércoles 22 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 22 22:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
