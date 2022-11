A propósito de la campaña contra el maltrato a la mujer que lanzará este 25 de noviembre, el doctor Jorge Omar Barcia compartió su manifiesto con EXPRESIONES para la sección Tengo que decirlo. Aquí sus revelaciones y anécdotas.

1 “Debo confesar que lo más vergonzoso que he hecho fue concursar en a A todo dar y perder bailando La mosca. Me quedé inmóvil cuando vi las cámaras y no supe qué hacer”.

2 “Soy muy temperamental, pero estoy corrigiendo eso. Ya no exploto, pero sí implosiono. Antes reventaba como Carlos Vera y tuve ‘Alonsos’ en mi consultorio”.

3 “Puedo ver mil veces Volver al futuro y Señales de amor”.

4 “Me gustan las series de superhéroes, me identifico con Thor y con Batman”.

5 “Colecciono muñecos, tengo más de 200. Estoy construyendo un lugar para ellos, porque no me entran en la mesa de mi casa donde estaban exhibidos. Ya no tengo espacio y algunos están guardados en cajas”.

6 “Si hablamos de superheroínas, me quedo con la Mujer Maravilla. Así llamo a mi mamá, porque siempre fue la que resolvía y solucionaba todo”.

Su colección de muñecos está basada en superhéroes. Christian Vinueza

7 “No me considero un superhéroe sin capa, pero sí me pongo en los zapatos del otro y creo mucho en eso de ‘lo que se siembra, se cosecha’”.

8 “Soy temático con los detalles, me gusta que todo quede bien y en perfecto estado. No hay excusas para no hacerlo”.

9 “Siento fobia por las montañas rusas. Cuando me he subido a alguna, me siento mal por una semana. No debería pagar por sufrir”.

10 “Pienso que la odontología va más allá de la profesión. Es la oportunidad o tener la capacidad de ayudar a alguien a sonreír y darle algo de alegría. Pese a toda la violencia y lo que se vive, no debe haber impedimento para eso”.

11 “Antepongo los deseos de las otras personas, antes que los míos”.

12 “Desde la universidad, sentí la necesidad de ayudar a los que tienen menos. Lo he hecho de manera silenciosa, pero ahora haremos bulla con una campaña contra el maltrato a la mujer que lanzaré junto a famosas del medio, este 25 de noviembre. Cada profesional lo puede hacer desde su propio escenario”.

Confiesa tener un fuerte temperamento, el mismo que ha controlado con el tiempo. Christian Vinueza

13 “Las mujeres son el mal llamado sexo débil. Veo en las redes mucha tristeza e impotencia de no saber cómo reaccionar cuando ellas son víctimas de la violencia. Existimos hombres que queremos lo mejor para ellas. No todos somos maltratadores o feminicidas. Estamos los que queremos verlas felices y devolverles la esperanza. Soy un defensor de ellas”.

14 “Si hay algo que te incomoda de tu pareja y no te hace feliz, no tienes nada que hacer ahí. Vete y evita el maltrato o que la situación llegue a cosas mayores como el asesinato. Si alguien es objeto de violencia, debe hablarlo y compartirlo con alguien que pueda hacer algo. Tengo hijos pequeños y los crio bajo la norma del respeto”.

15 “No solo mi familia me hace sonreír, también las personas que están en mi entorno y las que conozco. Mi deseo es que prosperen y crezcan. El éxito en los demás no me provoca envidia, sino alegría”.

16 “Lo que más borra mi sonrisa es la prepotencia o ver cómo se maltrata, se humilla a otra persona, me arde el estómago. Me ha tocado meterme en situaciones ajenas e intervenir”.