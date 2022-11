Si bien Madonna, desde que emergió en el mundo musical, en 1983, tuvo como consigna provocar y polemizar, a través de sus discos y shows, no fue hasta el último trimestre de 1992, que sacudió al planeta entero con su quinto álbum de estudio al que tituló Erotica.

La producción la presentó junto a un sugestivo vídeo de carga sexual y un libro de fotografías (Sex) en el que los desnudos estaban a la orden del día.

El sadomasoquismo, el fetichismo de pies, el bondage, la homosexualidad y el travestismo fueron tratados abiertamente y para lograr su objetivo, la artista estadounidense creó el personaje de ‘Mistress Dita’ junto a la frase: “Seré tu amante esta noche”.

El videoclip de Erotica fue censurado. Lo transmitieron por MTV pasada la medianoche.

Este trabajo no solo habla de sexo, también posee delicados temas como In this life, un tributo a sus amigos que fallecieron víctimas del sida.

"UN DISCO CON MUCHA POESÍA ERÓTICA"

Víctor Montoy mantiene una envidiable colección de la llamada reina del pop. Cortesía

Víctor Monroy, uno de los mayores fans de Madonna en Ecuador, sostiene que Erotica fue el primer álbum de la cantante en publicarse en el país en formato disco compacto, no en vinilo. “Fue un gran acontecimiento porque hablamos de un triple lanzamiento, disco, vídeo y libro”.

Monroy añade que con esta producción se alejó de la imagen de ídolo para adolescentes que proyectó en los años 80 y se inclinó por ser una artista contemporánea y llegar a un público adulto. “Para eso experimentó con variados géneros y nuevos sonidos que no tenían que ver con lo anterior que había hecho, un disco lleno de poesía erótica”.

"EN ECUADOR NO TUVO GRAN IMPACTO"

Para el productor de Radio Centro, este fue el primer disco de Madonna que no tuvo el impacto de sus álbumes anteriores. Instagram

El productor radial y DJ Hernán Oviedo sostiene que al igual que la canción que dio nombre al álbum, el vídeo fue provocador y sexy a la vez. “En Ecuador no llegó a impactar mucho su producción. (En Estados Unidos se ubicó en la tercera posición), tal vez por el productor del disco, quien quiso darle un giro a su ya clásico pop, con temas más profundos. Erotica no era un tema muy solicitado en emisoras radiales ni en discotecas de la época, sin embargo, Madonna nunca dejó de ser la reina del pop”.