En 1994, a raíz del lanzamiento de su canción All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), que llegó a ocupar el puesto número uno en la lista de la canción más escuchada en Reino Unido; la empresa de la cantante Mariah Carey, Lotion LLC, solicitó registrar el título de ‘Reina de la Navidad’ a su nombre. Esto llevó a otra cantante, Elizabeth Chan, a presentar un recurso legal en agosto pasado, en un intento de impedir que obtuviera el registro.

Chan fue apodada en 2018 como la reina de las fiestas decembrinas por The New Yorker. Su música es especializada en música navideña y villancicos originales.

“Creo firmemente que ninguna persona debería aferrarse a nada en torno a la Navidad o monopolizarla de la forma en la que Mariah pretende hacerlo a perpetuidad. Esta celebración es para todos. Está pensada para compartirla, no para poseerla”, dijo Chan en una entrevista con Variety.

Agregó que su colega quería imponer su ‘soberanía’ en todo lo que promociona desde música, ropa y alcohol, hasta máscaras, collares de perro.

La empresa de Carey no respondió a tiempo a los reparos de Chan, por lo que se le concedió a ella el título oficial.