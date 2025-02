Jombriel: "Me querían tener prácticamente secuestrado"

El cantante esmeraldeño Jombriel denunció el pasado 7 de febrero haber sufrido una especie de secuestro tras presentarse en un cierre de campaña. Relató la experiencia como "horrible", explicando que fue contratado para ofrecer una serie de conciertos en varios cantones de la provincia de Los Ríos, como parte del acto de clausura de la campaña electoral del candidato a asambleísta por Acción Democrática Nacional, Eduardo Mendoza.

Jombriel detalló que realizó dos jornadas: una el miércoles y otra el jueves. El primer día transcurrió sin inconvenientes. Sin embargo, el jueves tenía un horario específico, acordado previamente, en el que debía presentarse en Quevedo a las 15:00 y en Buena Fe a las 17:00. El artista aceptó esta programación, ya que le permitía cumplir con otros compromisos posteriores. Al llegar al lugar del evento, descubrió que nada estaba listo para su presentación. A pesar de las insistencias de su representante para que se respetara el horario pactado, los organizadores insistieron en retrasar la actuación en Quevedo hasta las 16:30 y en Buena Fe hasta las 20:00, lo que afectaba su agenda.

Además, el contrato no se había realizado directamente con él, sino a través de terceros, quienes lo trasladaron al sitio. Ante el retraso, el cantante decidió ir a Buena Fe para hacer acto de presencia y no decepcionar a sus seguidores. Sin embargo, al llegar, encontró que ni siquiera se había montado la tarima. Los organizadores le pidieron que regresara a Quevedo para cumplir con su show allí y luego retirarse.

El momento de terror que vivió Jombriel

Tras su presentación en Quevedo, el problema comenzó. Según su testimonio, un hombre le impidió salir, exigiéndole que cumpliera con la actuación en Buena Fe. Su representante explicó amablemente que esto no era posible, pues una avioneta los esperaba para trasladarlos a Pasaje, donde tenían otro evento. No obstante, el individuo se negó a dejarlos ir, asegurando que la policía llegaría para escoltarlos a la siguiente ciudad.

A pesar de la presión, Jombriel y su equipo se dirigieron al aeropuerto. "Esa persona nos seguía como si fuera un secuestro", comentó el esmeraldeño en un video publicado en TikTok. Mientras escapaban, los organizadores los acusaron de ser ladrones y estafadores, a pesar de que aún les adeudaban parte del pago por las presentaciones realizadas. Finalmente, lograron llegar a la avioneta, pero los organizadores denunciaron falsamente que estaban cometiendo un delito e incluso afirmaron que transportaban sustancias ilícitas. Debido a esto, la Policía Nacional los interceptó con armas en mano.

"Eso es un delito", expresó indignado Jombriel, señalando que la situación fue una falta de respeto hacia él y hacia cualquier artista. Tras esclarecer los hechos, los agentes se disculparon. "Me siguieron como si fuera un ladrón", lamentó el cantante en su video. Además, aclaró que no tiene nada en contra del candidato Eduardo Mendoza, ya que desconoce si él estaba al tanto de la situación. No obstante, espera una disculpa, pues considera que la forma en que fue tratado no fue la adecuada.

