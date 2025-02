'Parceiros': el álbum de Pedro Guerra en el que colabora Andrés Calamaro

El tercer y último volumen de Parceiros de Pedro Guerra sigue explorando la riqueza del componer en conjunto. En esta entrega, el cantautor canario sigue su tradición de tejer melodías íntimas y letras profundas, mientras fusiona su estilo con la esencia creativa de colaboradores como Andrés Calamaro, Juan Luis Guerra y Vicente García. Con una instrumentación cuidada y arreglos que oscilan entre lo acústico y lo experimental, la trilogía de discos, titulados se adapta a los estilos de 37 colaboradores.

La entrevista

¿Por qué tres volúmenes y cuál fue la selección para cada disco?

La idea se originó en el confinamiento. Me puse en contacto con amigos para hacer canciones y entretenernos. El número se hizo grande, muchos dijeron que sí, entonces lo subdividí. Las canciones ya trabajadas fueron el primer volumen, las que faltaban en el segundo y en el de este año están las por distintos motivos fuimos aplazando. Es más una cuestión técnica.

¿Se imaginaba tanta acogida de sus Parceiros?

No. Tampoco imaginé que se lo tomaran tan increíblemente al involucrarse, al hacer el 50 % de la canción suya.

¿Cómo se encuentra la sinergia al momento de componer?

Me he esmerado en pensar qué letra le podría ir mejor al artista. En algunos casos, les di a escoger entre dos o tres letras. Además, ellos se entregaron por completo. Ha sido un acierto, ellos me lo pusieron fácil porque todo ha fluido.

Tiempo de reír es "preciosa"

Guerra no categoriza la colaboración con Andrés Calamaro como su favorita (pues niega tener una) pero es "preciosa y es la que más “ilusión” le dio grabar porque “es la única canción de Parceiros que lleva escrita desde 1995”.

En ese año, Guerra recién había llegado de Canarias, se reunió con el argentino y compusieron una “preciosa” melodía para la letra de Pedro. “La canción se quedó inédita durante estos 30 años, cuando surgió el proyecto lo llamé y le dije ‘¿recuerdas esa canción nuestra?, creo que es el momento de grabarla’”.

"Quiero volver a Ecuador"

Pedro Guerra confesó que aún conoce poco sobre los artistas ecuatorianos. Por ello no tenía un nombre o estilo de música claro para relacionarlo con el país. De lo que sí está seguro es de que espera volver a Ecuador.

Según comenta, visitó el país una sola vez hace 13 años, cuando se presentó en Quito. “Yo no había ido nunca y el lugar estaba lleno, fue muy bonito porque recuerdo que canté La vasija de barro y toda la gente la cantó conmigo”.

Por ello, asegura que le encantaría ir para tocar música y también para conocer.

