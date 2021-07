Jomahira Ganchozo se va de Calientitos: "No soportan pelear conmigo"

Jomahira Ganchozo confirmó su salida del programa Calientitos tras mantener un impasse con la panelista Soraya Guerrero. "No soportan pelear conmigo", dice la también actriz, refiriéndose al roce que mantuvo anteriormente con Yuleysi Coca, de Full Farándula. "Si alguien no comparte tu criterio o piensa distinto a ti, no tienes por qué enojarte. Yo puedo discrepar y mantenerme en mi puesto, el problema no soy yo".

En cuanto a Soraya, recordó que el conflicto se inició cuando ella sostuvo que Pancho Molestina no la convencía como presentador de De casa en casa. "Por manifestar lo contrario me dijo que yo era una mujer simple. Me aguanté y después se la devolví al indicarle que era tan buena que debería estar en televisión. Ella me respondió que a mí jamás me llamarían. Me pareció ofensivo e hiriente el comentario porque está hablando de mi capacidad al momento de trabajar. 'Sori' se salió de la línea del respeto".

Aún así, afirma que el motivo de abandonar Calientitos no se dio por ese motivo. "Haré algo totalmente distinto en Telepremier con Angélica Arisiaga. Se llamará 'Íntimamente reales' y hablará de la mujer empoderada. Lo estrenaremos el 2 de agosto. Es algo diferente y quiero enganchar a las amas de casa que pasan por tantas cosas. Habrá invitados".

Aún así, Jomahira no está cerrada retomar la farándula. "No cierro las puertas, tuvo roces pero eso no implica que me despida para siempre, estoy abierta a la televisión. Además, a la gente le encanta 'la Víbora'".