Robby Steinhardt, cofundador del grupo Kansas, muere a los 71 años

Robby Steinhardt fue uno de los artífices del clásico Dust in the wind.

Robby Steinhardt, gran violinista y uno de los fundadores del grupo estadounidense Kansas, falleció debido a un deterioro en su salud a causa de una pancreatitis aguda.

La información fue dada a conocer por la familia del músico, de 71 años, mediante un comunicado a medios del país norteamericano, en el que explicaron que la enfermedad sufrida por Steinhardt fue muy breve, por lo que no sufrió mucho.

En el mundo de la música, Kansas fue una de las bandas más renombradas de la década de los 70 en la escena rock progresivo, esto gracias a la gran popularidad que alcanzaron canciones como Carry on wayward son o Dust in the wind que sonaron con insistencia en las radios de Ecuador como Fantasía Musical.

Steinhardt fue vocalista durante sus dos etapas en el conjunto estadounidense (1973-1983 y 1997-2006), talento que compartió también con Steve Walsh.