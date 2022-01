Johann Vera, el primer ecuatoriano en Disney Channel

Johann Vera terminó el 2021 con la buena racha de un año de éxitos, tras su paso por el dramatizado Enfermeras, de RCN, y el lanzamiento del videoclip de su tema Me tienes mal, grabado en Nueva York.

Ahora el ecuatoriano radicado en Colombia es un chico Disney y todo gracias a la serie Champeta, el ritmo de la Tierra, un dramatizado basado en el popular género musical caribeño. Las locaciones escogidas son las ciudades de Santa Marta y Bogotá.

Precisamente, desde la capital colombiana, el cantante de raíces manabitas conversó con EXPRESIONES de esta buena nueva que será estrenada este 2022. “Estoy muy contento, es un honor y al mismo tiempo una responsabilidad muy grande participar en una gran producción. Soy el primer ecuatoriano en estar en un proyecto transmitido por Disney. Alcanzar este logro es un mensaje para mis compatriotas de que sí se puede. Yo sigo estudiando y preparándome porque esta carrera así lo demanda”.

Johann cuenta que su selección se dio luego de presentar varios videos de baile y canto. Su sorpresa fue grande cuando recibió la llamada en la que le indicaban que había sido aceptado para el rol antagonista.

No es la primera vez que hace de villano, recordemos su papel de Nero en la serie de Nickelodeon, Club 57.

“Me encanta explorar diversos personajes y no encasillarme y no solo lo hago en la actuación. Lo mismo sucede en la música, para Me tienes mal quise dejar de ser el niño bueno y mostré mi cuerpo de manera ruda y salvaje (risas) cargado de pop urbano. Este tema formará parte de mi EP Para siempre”.

Pero no todo es alegría en la vida del intérprete de En dónde están y Astronauta, pues afirma que extraña a su familia que vive en Ecuador y a la que no ve desde que inició la pandemia, hace casi dos años.