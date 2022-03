Joey King ha guardado un secreto romántico durante un mes. La actriz de The Kissing Booth (El Stand de los Besos) compartió en Instagram que se comprometió con su novio Steven Piet el miércoles 2 de febrero..

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitarte el aire de los pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos bien por la alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta ti”, escribió la actriz.

“La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo”, agregó.

Él no se quedó atrás. “El clima estuvo menos que perfecto. Frío. Ventoso. Perfectamente imperfecto para pedirle a mi mejor amiga que pasemos toda la vida juntos. Una vida de conversaciones increíblemente seguras y vulnerables. Tomados de la mano en silenciosos viajes en taxi a casa, exhaustos de buena comida y vino tinto. Y, oh, la risa. La risa incontrolable. Has desbloqueado una dimensión de amor en mí que nunca supe que existía”, escribió también en su Instagram.

Steven fue coproductor ejecutivo de The Act, dirigiendo dos de los episodios de la temporada, "Free" y "Plan B". También ha dirigido episodios de Briarpatch y Channel Zero. Escribió y dirigió la película Uncle John, estrenada en 2015.