Joel, el joven de Esmeraldas que se volvió viral por parecerse a Jombriel

En el cantón San Lorenzo, un rincón cálido y bullicioso de la provincia de Esmeraldas, entre calles polvorientas, motos que zumban como mosquitos metálicos y marimbas que resuenan en las esquinas, nació una de esas historias que parecen sacadas de una fábula moderna: la de Joel Lenin Moreno.

Joel es un joven de apenas 18 años que, sin planearlo, se convirtió en una figura viral en TikTok gracias a un sorprendente parecido físico con el reguetonero Jombriel, una estrella en ascenso del género urbano. Hoy, Joel ya no camina por las calles como cualquier adolescente. Lo llaman con cariño, asombro y un toque de humor: “El Jombriel de Temu”.

Un corte de cabello que cambió su rumbo

Todo comenzó con un corte de cabello. No fue planeado ni premeditado.. “Yo ya tenía ese corte, me lo hice al estilo cuadro”, cuenta Joel con la soltura de quien aún no termina de asimilar lo que ha vivido.

El degradado milimétrico coincidía con el estilo que por esos días lucía Jombriel que comenzaba a ganar notoriedad en redes. Fue el destino, o tal vez el algoritmo, el que hizo que ese detalle detonara lo que vendría después.

“Cuando mi primer video se hizo viral, comenzaron a decir que yo me parecía a Jombriel”, recuerda. En su entorno era común ver imitadores de artistas: había un Myke Towers, un Blessd, hasta uno que decía ser el doble de Maluma. La tendencia estaba clara. Entonces, en una transmisión en vivo, alguien lanzó la idea que marcaría un punto de inflexión: ¿por qué no adoptar el personaje, perfeccionar el parecido y salir a brillar? Así nació El Jombriel de Temu.

“Temu” es su barrio, su gente, su raíz. San Lorenzo no es un lugar cualquiera: es tierra de marimbas, de sueños con aroma a tamarindo, donde un chico puede pasar del anonimato a convertirse en celebridad local con tan solo algunos videos acertados.

Más que un doble: un artista en formación

Pero detrás del personaje hay más que una simple imitación. Joel no busca ser solo una copia o una parodia. Desde hace tres años ha trabajado en su música: escribe, graba y persiste. Uno de sus primeros temas, Dime qué pasó, está disponible en YouTube y refleja su deseo de encontrar una voz propia. Para él, la música es vocación, no moda.

Curiosamente, Joel nunca pensó que se parecía a Jombriel. “Un pana fue el que me dijo... me estaba viendo mientras grababa un video musical y me soltó: ‘Ñaño, tú tienes toda la cara de ese man’. Yo no le creí”, recuerda entre risas. Bastaron unos cuantos videos, algunos comentarios insistentes, y la comparación se volvió viral. Entonces decidió llevar la idea al siguiente nivel: se tiñó el cabello, afinó el corte, observó gestos, movimientos, estilo.

“Todo fue por las redes sociales”, afirma con convicción. En febrero apenas tenía 2.000 seguidores en TikTok. Hoy suma más de 33.000, con varios videos que superan el millón de visualizaciones. Uno de ellos, en particular, lo muestra bailando con el look más parecido al del reguetonero original: lentes oscuros, peinado impecable y una chaqueta que brilla bajo el sol de Esmeraldas. El video ya supera las 891.000 vistas.

Con esa visibilidad llegaron también las muestras de afecto. Una niña se le acercó recientemente y lo abrazó, emocionada de conocer al “doble” de su artista favorito. Otros jóvenes le piden fotos por la calle. Incluso hay quienes le preguntan si ya firmó con algún sello discográfico o si tiene fechas de presentaciones. Joel lo toma con humildad, aunque también con ambición. “Son cosas que me dan fuerza para seguir luchando”, comenta.

Un sueño que busca espacio en la realidad

Su historia no es solo la de un parecido casual. Es la de un joven afroecuatoriano que, en medio de circunstancias complejas, encontró una oportunidad en lo inesperado. Un joven que no se conforma con ser una sombra de otro, sino que aprovecha ese impulso para construir su propia identidad en la música. Actualmente, Joel trabaja como albañil.

Detrás de la pantalla de su celular, desde donde graba la mayoría de sus contenidos, hay disciplina. Ha subido apenas 18 videos, pero cada uno está pensado para entretener, sorprender o emocionar. En su perfil de TikTok, llamado Flow 47 Flow, no hay grandes producciones, pero sí autenticidad. “No tiene un significado, simplemente me gustó cómo sonaba”, confiesa. A veces, la intuición también cuenta.

Con todo el revuelo generado, cualquiera pensaría que ya han tocado a su puerta empresarios musicales, promotores o cazatalentos. Pero aún no sucede. Joel sigue esperando esa llamada que lo lleve al siguiente nivel. Mientras tanto, continúa practicando, componiendo y soñando despierto.

'El Jombriel de Temu' no es solo una anécdota viral. Representa cómo las redes sociales, la cultura urbana y la creatividad juvenil pueden converger para dar lugar a nuevas figuras. También demuestra que lugares como San Lorenzo, frecuentemente ignorados en el mapa cultural del país, pueden ser semilleros de fenómenos digitales y talentos emergentes.

Quién sabe qué le espera a Joel. Tal vez un día grabe con el verdadero Jombriel. Quizá su música cruce fronteras digitales y lo lleve a escenarios grandes. O tal vez continúe siendo, con orgullo, el chico que emocionó a miles por simplemente ser él mismo. Y eso, en un mundo lleno de copias, ya es mucho decir.

