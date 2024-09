Joe Jonas y Sophie Turner están finalmente divorciados

Hace un año, Joe Jonas (35) solicitó el divorcio de Sophie Turner (28). El cantante y la actriz estuvieron juntos durante cuatro años y tienen dos hijas en común: Willa (4) y Delphine (2). Aunque todo indicaba que la separación sería en buenos términos, no fue así.

De hecho, aunque los términos del acuerdo final son confidenciales, el juez declaró que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”. La expareja firmó los papeles el 6 de septiembre, según confirmaron cuatro días después la revista People y el portal TMZ.

¿Qué pasó con Joe Jonas y Sophie Turner?

Jonas, miembro de los Jonas Brothers, presentó la solicitud el 5 de septiembre de 2023, según People y otros medios estadounidenses. En documentos presentados por Turner el 21 de septiembre de ese mismo año, la actriz de Juego de Tronos alegó que la ruptura matrimonial ocurrió “muy repentinamente”, tras una discusión el 15 de agosto de 2023. Además, la británica lamentó haberse enterado de su separación “a través de los medios”, días después de la solicitud de Jonas.

Ha trascendido que los documentos judiciales indican que se ha considerado “el mejor interés de las partes y de esta familia”. El juez permitió a Jonas y Turner renunciar al periodo de espera de 20 días para la sentencia final, y agregó que “el matrimonio entre las partes se disuelve y ambas vuelven a su estado de solteros”. La presentación del divorcio también confirma la existencia de un acuerdo prenupcial.

Joe Jonas y Sophie Turner, ¿qué dice el acuerdo prenupcial?

Antes de su boda sorpresa en Las Vegas, en 2019, la pareja firmó un acuerdo prenupcial que, de alguna manera, alivió la situación. Algunos medios como Page Six y The Blast han revelado ciertos detalles, asegurando que el cantante mantendrá los derechos de las canciones y las regalías generadas por la música que ha compuesto con sus hermanos en los Jonas Brothers, así como el dinero que resulte de su participación en DNCE, la otra agrupación de la que formó parte.

Sophie no deberá compartir lo obtenido por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, ni lo ganado en cintas como las de la saga X-Men y la serie The Staircase. Además, el acuerdo mantiene intactos los beneficios generados por los derechos de imagen y negocios asociados al estatus de celebridad, tanto del cantante como de la actriz. Lo mismo ocurre con las propiedades adquiridas antes del matrimonio, aunque deberán repartirse la única propiedad que adquirieron durante su unión.

Según el sitio web especializado en fortunas de celebridades Celebrity Net Worth, Jonas tiene un patrimonio aproximado de 50 millones de dólares, mientras que el de Sophie es de unos 10 millones de dólares.

