Sophie Turner ha decidido finalmente hablar ahora.

La actriz de Game of Thrones, de 27 años, compartió una foto en su historia de Instagram durante el fin de semana, en lo que fue su primera publicación desde el anuncio de su separación de Joe Jonas, que derivó en una amarga batalla legal.

En la publicación, Sophie parece estar influenciada por las letras de su amiga Taylor Swift, mostrando una clásica pulsera de la amistad inspirada en la tradición de sus fanáticos.

Captura del Instagram de Sophie. Instagram

“Fearless" (valiente) dice la pulsera de la amistad con cuentas, aparentemente haciendo referencia al álbum y sencillo de Taylor de 2008 del mismo nombre, que también se volvió a publicar en la reedición de 2021.

Los fanáticos han especulado que el propio romance de Taylor con Joe Jonas en 2008 inspiró algunas de sus canciones durante la etapa de Fearless, incluidas Forever & always, You all over me y Mr. Perfectly Fine. Esta semana también ocurrieron acontecimientos importantes en el proceso de divorcio de los famosos. Tienen hasta enero para poder resolver todos sus asuntos y los llevaron a mediación.