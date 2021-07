Jim Morrison, 50 años sin el Rey Lagarto

Su nombre está inscrito en la enciclopedia de los grandes del rock. Su forma de interpretar, su sensualidad y sus canciones cargadas de poesía y psicodelia lo convirtieron en una leyenda junto a su icónica banda The Doors. Jim Morrison, hijo de un almirante, era muy joven para morir (27), producto de un infarto, el 3 de julio de 1971 en París.

Era el prototipo del chico rebelde, inconforme con las normas establecidas por la sociedad y los gobiernos de Occidente. En solo un lustro de carrera plasmó melodías que hoy son verdaderos clásicos, infaltables en un bar que se respete. Light my fire, Roadhouse blues, Break on trough, Tell all the people, When the music’s over y Hello, I love you, son solo algunos de esos hits que todavía seducen.

La vida del hombre que abandonó la carrera de cine para volcarse por entero a la música ha sido escrita en innumerables libros y también la hemos visto en documentales y hasta en una película de Oliver Stone. Es que cincuenta años después de su muerte sigue despertando el apetito por el misterio y por el enigma que siempre rodearon su vida.

Para el cantante ecuatoriano Pablo Brigante, vocalista del grupo Los Brigante, su misticismo, su personalidad incendiaria y sus poesías, acompañados de su voz gruesa y profunda "nos hacen comprender por qué The Doors es la banda de culto más reverenciada de la historia". "Jim murió a los 27 años al igual que Jimi Hendrix y Janis Joplin, eso crea una figura de mártir del rock. Será recordado por siempre con sus pantalones de cuero vestido de negro y cantando blues en el espacio", afirma Brigante, quien añade que el grupo nunca buscó ser comercial ni estar de moda, se mantuvo leal a sus principios "Por eso me cambió la vida. Es uno de favoritos y una de mis máximas influencias musicales”.

El autor de esta nota en el cementerio del Père-Lachaise (París) en la tumba de Morrison. Santiago San Miguel

Para el cantautor roquero Luis Rueda, el legado del ídolo estadounidense es innegable para todos los amantes del rock. Señala que si bien Elvis Presley ya había jugado con el tema de la sensualidad, Morrison dio un paso más allá con su misticismo, oscuridad y otro nivel de poesía, con una lírica simbólica. "Es interesante ver cómo influenció en otros cantantes como Michael Hutchence, de INXS, Ian Astbury, Enrique Bunbury y cuando grabé el primer disco de La Trifulka me sentí muy conectado con su registro vocal. Su música es atemporal".

Quino Orrantia, de la recordada banda Clip, sostiene más bien que la figura del líder The Doors obtuvo repercusión mundial cuando el cineasta Oliver Stone decidió llevar su vida al cine en 1991, antes de eso, manifiesta, su fama fue más limitada en cuanto a seguidores, principalmente dentro de Estados Unidos.