En el 2020, cuando el mundo entero estaba encerrado producto de la pandemia, salió una canción que logró que Ecuador sienta ganas de bailar. La curiosidad es el nombre del tema que lideró todos los charts de Spotify y TikTok. Con más de 751 mil millones de reproducciones, este puede ser considerado un clásico del reguetón.

Su intérprete, el puertorriqueño Jhay Wheeler, está consciente de esto y por ello trabaja con más dedicación en cada uno de sus materiales. Ahora promociona su nuevo álbum, Emociones, compuesto por 19 canciones con las que se ha preocupado de dar variedad a sus seguidores, para que las usen en cada situación de su vida.

El músico conversó con EXPRESIONES sobre sus motivaciones e inquietudes a la hora de grabar el disco, al que considera el mejor de su carrera.

¿Cuál cree que fue la magia de La curiosidad?

Honestamente, no tengo idea. Creo que como la canción es de rumba y en el momento (en que salió) no podíamos hacerlo, la gente se aferró a ella para esa sensación. También es cuestión de fuerzas, porque con Myke Towers logramos ponerle sabor. No hemos vuelto a colaborar porque sabemos que tenemos que hacer algo mejor.

¿Cómo llegó a sus manos?

Hay videos en YouTube de cuando estaba haciendo la pista en el estudio. Hice el intro y el coro. Tuve un problema en el estudio y me fui y terminé el coro al otro día. Allí me di cuenta de que tenía que invitar a Myke. Él no me contestó un sí o un no. En 15 minutos me envió su parte. Ahí supe que sería un gran tema, pero no imaginé que sería tanto el impacto.

De los 19 temas que componen Emociones, ¿a cuál le apostaba más?

Creo que voy bien. Le apostaba mucho a Díselo, que canto junto a mi novia Samira. Es un tema de desamor y ambos nos destacamos en hablar de estas cosas. Todo lo que hago con mi novia a la gente le gusta. También le apuesto a Carro nuevo y Once: Once.

¿Le decepciona cuando no les va bien a las canciones por las que apuesta?

Para nada. Yo no hago música por los números. Hago lo que me gusta y así sé que les va a gustar a ellos, mis fans. Yo no quiero ser el número uno, porque esto requiere mucho sacrificio y que mayormente uno esté infeliz. Yo quiero ser feliz. No es que sea conformista, pero estoy feliz en la posición que estoy. No quiero ser infeliz haciendo lo que amo.

Le huye a la presión que conlleva estar en el primer puesto.

Me gusta cuidar mi salud mental. Yo soy bien fuerte en esto, porque pasé por un montón de momentos difíciles. Y es lo que me gusta decirles a los más chicos. Yo pasé por las peores cosas de la vida en el colegio. El bullying fue muy grave, con las críticas más fuertes. Pero esto me convirtió en lo que soy. Quiero decirle a la gente que puede ser difícil, pero siempre tienes que escogerte a ti.

¿Es fuerte hoy?

Sí. Lo que la gente no entiende es que para estar bien hay que pasarla mal. No es por ser jactancioso, pero esta casa, desde la que estoy y te hablo, es mía. Lo digo con mucho respeto y humildad. Pero tiene dos pisos, seis cuartos, cuatro baños, es enorme. Yo vivo aquí con mi novia. Y antes de tener todo esto tuve que llorar mucho. Y ahora veo esta casa como un trofeo. Es lo que me recuerda que todo lo que viví fue parte del proceso para estar bien.

Un tema para cada emoción

Ruptura: Díselo.

Enamorar: Lugar seguro.

Enojo: No confío.

Dedicar: Sin censura.

Farrear: Hacia ti.

Pasión: Ruido, esta es precisamente para estos momentos.

Perdón: Once: Once.

Emociones es otro nivel, es un disco que he trabajado con todo el amor y respeto al público que me sigue y me apoya.

Yo soy bien raro, diferente. Todos mis logros los celebro muy íntimamente. Me reúno con ciertos amigos, mi familia. O hago livestream de videojuegos con mis fans. Nada ostentoso.