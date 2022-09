Romper esquemas. Evolucionar. Reencontrarse. Son palabras que describen la nueva etapa musical y personal de la estrella mexicana Danna Paola.

La intérprete, cantautora, actriz y ahora también productora está encargada completamente de lo que le presenta a sus fans. Los cuales cada vez son más, y sus números en redes sociales lo comprueban (más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify).

Danna Paola Rivera Munguía (27) ha mutado su sonido que, aunque siempre mantuvo sonido pop, tenía una clara inspiración del reguetón, pero ahora regresó a un estilo que considera más cercano a sus referentes.

Océano, Chiquita pero picosa y Danna Paola son sus trabajos musicales previos a su gran despegue como solista tras Élite (2018), y allí ya experimentaba con el pop melódico y las baladas. Pero en el 2022 ha decidido llevarlo a un sitio más cercano a lo sensorial, al hacer música sensitiva relacionada con el pop rock y lo electrónico. Un éxtasis sonoro. Así nace XT4S1S, su nueva canción, en la que queda claro que vocal y físicamente está más sexy que nunca, plasmando una llamativa estética que está marcada por la disrupción y la rebeldía.

A partir de ahora, Danna solo hará lo que quiere hacer. Aquí la entrevista.

Un viaje sensorial

La última vez que conversamos fue en la semana de su nominación al Latin Grammy. Ahora presenta XT4S1S. ¿De qué va?

Trata de disfrutar la vida y que te genere una vibra deliciosa en todo lo que vivas en tu vida. Que todo sea para ti como si fuera el último. Después de ese día de estar en los Latin Grammy busqué reinventarme al 100 % porque tuve una para creativa muy fuerte.

Esta reinvención se nota en el sonido. ¿De dónde tomó referencias?

Lo que pasa es que cuando yo empecé a componer estaba toda esta ola de lo urbano y del reguetón y obviamente pues yo aprendí a componer como en este mundo. La primera canción que compuse fue una balada, Dos extraños. Entonces para mí entrar en ese mundo fue como muy difícil. Se salía de aquello a lo que estaba acostumbrada. Yo crecí escuchando pop puro y también R&B, funk, pop electrónico, house.

¿En qué momento de su vida se encuentra?

XT4S1S llegó en un momento en el que dejé de ponerme reglas. Y si las hay, me las creo yo. El tema lo hice con Álex (Hoyer), mi novio. Lo hicimos en la sala de mi casa. Yo estaba huyendo mucho del estudio y de componer porque no sabía que decir. Pero él me recomendaba que si no lo enfrentaba, nunca iba a poder saber qué quería comunicar. “Lo que quieres solamente lo tienes tú, no la industria”, fueron sus palabras. Y aunque no lo creas, salió en 30 minutos. Fue una locura, la fecha fue el 24 de enero. Grabamos unos videos del día que la compusimos, que salieron muy divertidos porque de verdad era una cosa de una vibra y una conexión muy heavy de emociones, de tener los cinco sentidos alineados, de decir “¡qué éxtasis me genera esto!”.

¿Qué provoca en usted esta canción?

Con Álex creamos esta canción desde nuestras experiencias, de todo lo que nos motivó en el inicio de nuestras carreras. Hay algo que te genera dentro esta canción, como de buena vibra, de una gran frecuencia que te hace sentir cool. La he escuchado en días en los que tengo ansiedad y en los que no lo estoy pasando bien, y me deja un buen sabor de boca. Qué rico es vivir esto con mi música.

Esto abre la etapa para un nuevo disco…

Sí. Todas las canciones que vienen tienen esta experiencia auditiva. Todas traen una historia sensorial para que te hagan sentir de todo en tu cuerpo.

Cree mucho en la numerología y en los astros. ¿El 24 de enero se convertirá en una fecha importante?

¡Cien por ciento! Y esto que te voy a contar, no lo hecho con casi nadie. Sin querer, el universo ha hecho que todo coincida con la luna. Cada vez que XT4S1S tiene un lanzamiento, coincide con los estados de la luna, nueva y llena. Cuando grabamos el videoclip era luna nueva, cuando salió la canción fue luna llena, cuando la presentamos por primera vez en un evento televisivo fue luna nueva. Yo me pongo a pensar en todo lo que le pido a Dios y el universo, y estas son sus señales. Me dicen que voy por buen camino.

De vibra deliciosa

“Hoy en día estoy muy agradecida porque realmente en mi vida no me falta nada. Cuando uno es agradecido, en la situación que sea, no necesita más. Yo creo que el universo así trabaja cuando uno es agradecido por lo que tiene y no por lo que le falta. Es ahí cuando el juego cambia, entonces yo estoy muy agradecida por todo lo que tengo”.

“Estoy escribiendo una serie, en la cual también soy productora y me emociona muchísimo. Si algo me falta todavía es crear ese momento y llegar allá. Estoy trabajando ahorita para que eso sea una consecuencia de lo que estoy trabajando. Viene también mi gira mundial. Estamos calentando motores, algo que me emociona muchísimo. Tengo ganas de colaborar con muchísimos artistas, como Rosalía. Quiero abrir un restaurante. Quiero empezar otro tipo de negocios”.

“Géminis es mi signo menos favorito del zodiaco. Tengo muchos amigos de ese signo, pero depende del ascendente”.