Jesús Fichamba se peleó con periodista por un titular

El excomunicador de espectáculos Alsino Herrera y el fallecido cantante Jesús Fichamba no se llevaban bien debido a un mal entendido que se dio por un titular en una revista. El periodista cuenta que en 1985 fue corresponsal de la publicación Disco Show de España, dirigida por Paco Flores, cuando el artista participó en el Festival OTI y alcanzó el segundo lugar.

“Escribí mi nota, pero el título (¡Fichamba, mejor cállate!) lo puso la dirección y me metió en problemas con los medios de comunicación ecuatorianos, radiodifusores y con Fichamba. Uno de los que se enojó mucho fue Armando Romero Rodas. El artículo no tenía relación con el mencionado titular. Cada vez que Jesús me veía, siempre se expresaba mal de mí por lo ocurrido.

La revista Disco Show. Cortesía

Como comunicador y redactor del contenido en el cual aparecen mi foto y firma, he tenido que vivir con la carga de la culpa, así es nuestro oficio. No me disculparé jamás por lo que no hice, tan solo practico lo que aprendí de un familiar, ‘¡a lo hecho pecho!’ Nunca pudimos fumar la pipa de la paz. ¡Que Dios lo tenga en su gloria!”.

A propósito de la canción 'La Pinta, la Niña y la Santa María', que interpretó Jesús Fichamba, Luis Padilla es el autor de la letra y música. Gustavo Pacheco dirigió la orquesta e hizo los arreglos.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en febrero de 2010, como en mayo del 2015, ratificó a Padilla en su calidad de autor de letra y música de este tema, así también lo indicó la Asociación Ecuatoriana de Canales de TV en 1990. ”Es la canción de mi vida”, dice.