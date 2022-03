Jessica Chastain ganó con "The Eyes of Tammy Faye" el Óscar a mejor actriz protagonista en la 94 edición de estos premios y dejó a la española Penélope Cruz sin la estatuilla por su papel en "Madres Paralelas".

La actriz californiana Jessica Chastain, con su tercera nominación tras optar con "The Help" (2011) y "Zero Dark Thirty" (2013), fue la única de las actrices que contaba con un cierto consenso de la crítica como merecedora del Óscar 2022.

Y ha conseguido el Óscar por "The Eyes of Tammy Faye", en la que interpreta de forman brillante a esa telepredicadora evangelista muy popular entre los años 70 y 80.

La intérprete se mimetizó con Faye en una película que es un proyecto muy personal en el que se agarra con fuerza a un personaje que sobrecoge al espectador tanto en escenas cómicas como dramáticas.

Chastain también fue galardonada por su interpretación en los premios del Sindicato de Actores (SAG Award, en inglés) y, recientemente, en los Critics Choice. Pero el primer premio que consiguió por este trabajo fue la Concha de Plata del Festival de San Sebastián (España).