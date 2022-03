Will Smith, protagonista de "King Richard", ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, galardón al que también aspiraba el español Javier Bardem por "Being The Ricardos".

Will Smith agrega tensión a la gala de los Óscar con un 'puñetazo' a Chris Rock Leer más

El actor ha finalizado su emocionado discurso con un "espero que la Academia me vuelva a invitar". En un errático discurso, el famoso actor ha hablado de que a veces el amor te produce hacer "cosas locas" y ha utilizado tres veces la palabra "proteger".

"Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea".

Con el Oscar en la mano: "He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos". Dice que Denzel Washington le ha advertido que en el momento más importante de su vida el demonio ha llamado a su puerta. "Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de El método Williams. El arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles". Ha bromeado sobre su madre, que no quería venir porque tenía cita con su grupo de ganchillo. "Espero que la Academia me vuelva a invitar".