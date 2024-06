Jennifer Lopez reaparece tras la cancelación de su gira

Luego del inesperado -y mediático- anuncio de que Jennifer Lopez (54) cancela su gira This is me... live, programada para finales de junio, la artista aparece de compras en Beverly Hills. El sábado 1 de junio en la tarde fue captada en una tienda de Gucci, en Los Ángeles, vestida con un traje estampado largo de Dior, escote en V y sandalias de plataforma.

Las gafas oversize con lentes amarillos no fueron suficientes para ocultar su tristeza. Suspender la primera gira en cinco años no debió ser fácil. “Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, anunciaron los representantes de Live Nation en un comunicado, y agregaron que a quienes habían comprado boletos a través de Ticketmaster se les reembolsaría el dinero automáticamente.

JLo dio sus propias explicaciones en su sitio web OntheJLo.com: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”. Y más adelante se lee: “Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”

Las razones de fondo

La tristeza de JLo y la cancelación de su gira parecen estar relacionadas con las especulaciones de que su relación con Ben Affleck (51) está pasando por una crisis que podría, incluso, llevarlos a la separación. Tanto así, que Jennifer Garner (52), quien fue pareja del actor hasta 2018, pero con quien mantiene una buena relación, habría animado a Affleck a pelear por su matrimonio. Así lo recogen algunos medios estadounidenses, como el US Weekly, que publica que una fuente cercana afirma que la actriz solo quiere “que él sea feliz”.

La ganadora del Globo de Oro en 2002 sabe que la ruptura de su ex con Lopez terminará afectándole a ella y a sus hijos Violet, Seraphina Rose y Samuel. “Todos sabemos que si Ben se sale del carro, Jennifer (Garner) tendrá que recoger los pedazos; siempre lo hace”, se lee en el New York Post, según asegura una fuente del NewsNation.

¿Y Ben Affleck?

El fin de semana también fue visto Ben Affleck, aunque muy lejos de su actual pareja. Según registros de la prensa, el actor estuvo disfrutando junto a su exesposa, Jennifer Garner y Samuel, uno de los hijos que tienen en común. Padre y madre se encoentraban apoyándo a su pequeño en un partido de baloncesto.

