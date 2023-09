Jennifer López: Todo lo que se sabe de su nuevo disco

Jennifer López acaba de hacer uno de los anuncios más importantes del año. La revista Billboard confirmó que la intérprete de 54 años lanzaría un nuevo álbum titulado This is me… now, marcando su primer lanzamiento como solista en nueve años.

El medio agrega que el nuevo disco se lanzará bajo su nueva asociación con BMG. Este álbum se creó entre el 2022 y 2023 en el estudio de la casa de Jennifer en Los Ángeles.

En un comunicado de prensa dice que es “una emocionante trilogía musical que muestra los extraordinarios talentos” de JLo.

Está compuesto por 13 tracks y una canción está dedicada a su actual esposo Ben Affleck.

Este es el listado de canciones confirmadas

1. “This Is Me…Now”

2. “To Be Yours”

3. “Mad in Love”

4. “Can’t Get Enough”

5. “Rebound”

6. “not.going.anywhere.”

7. “Dear Ben, Pt. II”

8. “Hummingbird”

9. “Hearts and Flowers”

10. “Broken Like Me”

11. “This Time Around”

12. “Midnight Trip to Vegas”

13. “Greatest Love Story Never Told”