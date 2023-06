El baile como terapia, como experiencia sanadora y comunal, como ritual para recargarse de energía positiva. Esa es la propuesta del guayaquileño Javier Rosas, conocido con el nombre artístico de Chicho Sound.S.

Su faceta de DJ Set empezó en 2017, cuando estudiaba imagen y sonido en CEF Escuela de Artes Audiovisuales, en Palma de Mallorca, España, cuna de los mejores DJ del mundo en el ámbito de la electrónica. Sin embargo, cuando estaba preparando su tesis, Javier se dio cuenta de que no quería ser uno más, así que comenzó a mezclar ritmos de sus raíces latinas, como la cumbia, y a jugar con géneros como funk, reggae, dub, hiphop, afro beat, etc.

Aprovechando que participará mañana en el evento Tropical Sonora, Javier nos cuenta sobre su trayectoria artística, su labor como gestor cultural y su experiencia poniendo a bailar a Guayaquil.

Tardeo tropical

Un DJ no solo pone música, sino que propone un ‘viaje emocional’. Un DJ Set prepara un viaje sonoro que te lleva en diferentes vibraciones. Es como un chef que diseña un menú con entrada, primer y segundo plato, plato fuerte, postre y el bajativo. Siempre analizo el lugar antes de preparar un show, aunque a veces me toca cambiar todo lo preparado porque voy leyendo al público y el espacio.

Se dice que en la pista no hay clases sociales. Las ‘peluconas’ también bailan salsa y merengue ‘hasta abajo’.

Sí. Cuando he estado en eventos de ‘aniñados’, me digo: “Qué loco, cómo les gusta esta música”. Recuerdo cuando hace años iba con amigos al Jardín de la Salsa y la pasábamos bien, bailábamos, conocíamos personas, sin preocuparnos de diferencias sociales. De eso se trata la música y el arte.

En este clima de miedo por la violencia, bailar es una forma de exorcizar demonios.

La música es una herramienta terapéutica y de sanación muy grande. Te permite rebajar el nivel de sicosis que estamos viviendo. Por eso nace la iniciativa Tropical Sonora, con la que propongo un ‘tardeo tropical’, una fiesta a la caída del sol en un lugar con un lindo paisaje y gente ‘buena vibra’ que quiere desconectarse del estrés. Las malas vibras se las mata bailando y sudando.

Cuéntenos sobre su proyecto Luna.Y.

Es una productora y plataforma digital para dar a conocer música independiente. Esta idea surgió hace años, en esas noches frías y solitarias de invierno en Palma de Mallorca. Comenzó como un sello discográfico. Colaboramos con la rapera Ana Toledo, de Madrid; con Sua, una alemana de Hamburgo que hace trap; con Matt y Jordy, dos MC españoles-alemanes y muchos más.

Su estancia en España fue decisiva en su formación.

En España aprendí cómo se debe trabajar profesionalmente. Allá incluso realicé talleres de arte y música en barrios de gitanos y migrantes de todo el mundo. Y un día me dije: “Esto es lo que necesita mi ciudad”. Y aquí estamos, trabajando con la autogestión, que es nuestro recurso, hasta que las autoridades sean exigidas por un pueblo que se quiera nutrir de cultura. Quiero destacar el apoyo de Joy Mite, que es un gran colaborador de esta propuesta y ha sido muy leal.

En las Islas Baleares me pedían: “Hey you, latino, pon reguetón”, pero yo les decía que hay ritmos latinos más bellos. Les ponía Lisandro Meza, Joe Arroyo, Dengue Dengue Dengue!, Novalima y se quedaban como locos y me preguntaban qué era eso. Yo les respondía: “Eso es Latinoamérica”.