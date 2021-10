En sus casi dos décadas de carrera a Jasú Montero se la ha conocido como intérprete de música tropical ya sea como parte de agrupaciones o como solista; pero confiada en su talento, la también presentadora de televisión incursiona en la música ecuatoriana grabando un disco titulado Ecuatorianísimamente Jasú. EXPRESIONES conversó con la artista acerca de su nueva producción.

¿Qué le dio por cantar música nacional? Algo que no había hecho antes.

Estoy muy contenta porque desde pequeña siempre tuve ese bichito, escuchaba música ecuatoriana impulsada por mi madre; me sabía un par de canciones, pero nunca tuve la oportunidad de grabarla porque nunca manejé mi carrera por mi cuenta. Siempre estuve en lo pop y en lo tropical. El tiempo me permitió el hecho de ser solista y plasmar mi gusto por nuestra música.

Son diecisiete temas, ¿cómo fue la selección?

Los elegí junto a mi productor Pedrito Chinga y Andrea Pesantes, mi mánager. Escogimos algunos de los más sonados y en diversos géneros, metí mucho sentimiento conservando mi estilo. No es lo mismo cantar un pasillo que una melodía de reguetón.

De hecho su voz es otra...

Quería que se sienta el amor, el despecho, el romance y el sufrimiento porque hay composiciones desgarradoras con mucho sentimiento, tales como Devuélveme a mi madre, Cementerio cementerio, tuve que meterme en el papel, sintiendo cada canción como mía.

La artista alista una nueva producción en la que predominarán los albazos. Alex Lima.

Tengo entendido que antes de esta producción hubo otra de reguetón.

Sí, pero no quería que me encasillaran como reguetonera, con lo que está de moda. Sería muy fácil para mí interpretarla, pero prefiero salir de la zona de confort. De hecho siempre lo hice y en el matinal (De casa en casa) siempre me han puesto retos como cantar música en inglés y lo he podido hacer, aunque no hable ese idioma. Estoy contenta con el resultado.

¿Y qué tal la receptividad de su público acostumbrada a verla y a escucharla cantar con otro estilo?

Hay muchos comentarios lindos y de asombro porque no me habían escuchado interpretando pasillos, valses, sanjuanitos y pasacalles. Son verdaderas poesías, algo que se ha perdido, de hecho hemos perdido pasilleros, rocoleros. La nueva generación debe valorar y conocer lo nuestro, tal como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Traigo al presente mis raíces. Fueron dos meses de preproducción con requinto y músicos.

¿Cómo se obtiene el álbum?

Este disco la gente lo puede bajar sin problema y completamente gratis. Es un trabajo hecho con mucho cariño y lo quise hacer bien, con todo el amor del mundo. Fue un hermoso reto y que me conozcan en otra faceta a mis 41 años.

¿Y al escucharse qué siente?

Emoción, recuerdos de mi infancia. Me encanta resaltar lo nuestro y al mismo tiempo probarme que puedo cantar de todo. Si mañana me toca interpretar salsa, tangos, me prepararé. No tengo límites. La música es universal al igual que el amor.

Y hablando del amor, ¿cómo va ese amor?

La gente no me cree, pero estoy soltera. Sola no, porque me acompañan mi hija y las pocas personas que me rodean, pero en el amor estoy tranquila. No espero nada ni a nadie, aparecerá cuando tenga que aparecer. No es el momento. Encontrar a alguien que entienda mi tiempo es muy complicado. Soy una mujer entregada a mi trabajo. En mi ‘corre corre’ también está mi hija. Tampoco hay un prospecto en la mira. No parece, pero soy una mujer descomplicada, casera, a la que le gusta cocinar.

¿Y luego de este disco qué viene?

Estoy haciendo una melodía inédita de cumbia pop que habla de un amor que te hace daño. Son historias reales con las que más de una persona se sentirá identificada. Hace poco hice un casting para busca al modelo del video de esta historia de amor que se llama Bye bye.

¿Pero habrá otra entrega de música nacional?

Definitivamente y será exclusivamente de albazos con artistas invitados.

¿Y cómo va todo en De casa en casa?

Disfruto mucho estar en el matinal de TC, todos nos hemos compenetrado y aprendo de mis compañeros. Úrsula (Strenge) y Ana (Buljubasich) son mujeres con mucha experiencia, generosas y que te enseñan.