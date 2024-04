Jasú Montero: ¿Se cansó del rubio?

Me pica la lengua. La cantante luce nuevo look. Además Úrsula Strenge está enferma y Constanza Báez, chocha con su embarazo

A la cantante Jasú le encanta cambiar de look. Se la ve rubia, pelirroja o con cualquier otra locura que se le ocurra hacerse en el cabello. Ahora tiene un tono cobrizo miel y más corto.

“Cuando a mí me nace algo, lo hago, no espero. Le dije a Fernando Véliz que me haga el cambio. Él no quería porque me dijo que seguramente después iba a querer ser de nuevo rubia. Tuve que convencerlo. Seguramente regresaré a mi rubio de antes, pero ahora lo deseo así. Ese tono lo llevé en la pandemia. Hice una prueba con un filtro en TikTok y me gustó”, cuenta la también presentadora.

Úrsula, algo indispuesta

Úrsula Strenge está un poco delicada de salud. Por ello ha debido hacerse algunas valoraciones médicas esta semana. Se le presentaron fuertes y continuos dolores intestinales, que el doctor considera pueden ser a causa de algún virus. Le deseamos una pronta mejoría.

Los 42 de Érika

“Una vuelta más al sol” es lo que dice Érika Vélez, quien celebró 42 años el 3 de abril. Ese día recibió felicitaciones de Pamela Cortés, Fiorella Solines, Jorge Luis Pérez, Úrsula Strenge, Ana María Serrano, además de Michela Pincay (desde el otro lado del planeta la tuvo presente), así como el actor Víctor Aráuz, con quien se la ha involucrado sentimentalmente. Su inseparable mascota Mateo seguramente le dio algunos lengüetazos en esta ocasión tan especial. Ya lo tenemos en nuestra lista de ‘entrevistados’ para que nos cuente secretos de la actriz. Solo falta que acepte. Por cierto, cada vez está más travieso y cariñoso.

(Te invitamos a leer: (La farándula de Ecuador y una realidad que tiene poco de rosa)

Constanza Báez se quedó en shock cuando se enteró de su estado

La llegada de un segundo bebé a Constanza Báez la tiene tan emocionada como la primera vez, porque ahora ya conoce la maternidad y sabe que es un regalo grande que Dios y la vida le dan. Tiene 22 semanas de embarazo y cuenta que el 30 de noviembre del año pasado se enteró de la dulce espera durante un paseo en Cuenca.

Anya Taylor-Joy: los detalles de su boda secreta en Venecia Leer más

Ella y su esposo, Nelson, estaban buscando otro hijo. La exreina de belleza se encontraba en esa hermosa ciudad de la Sierra ecuatoriana cuando sintió que una noticia buena estaba por llegar. Compró una prueba sin que su pareja se entere, porque ya se había hecho una y había salido negativa.

Cuando comprobó que era una realidad lo que presentía, le dieron muchas ganas de llorar. “Estábamos Nelson y yo en shock, porque no esperamos que sea nuevamente tan rápido. Pero gracias a Dios así fue. Antes de contarles a mis papis y a mis suegros, fuimos al ginecólogo para confirmar que todo esté bien”, cuenta Constanza. Esta buena nueva se convirtió en el regalo de Navidad de la familia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!