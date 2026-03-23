Jane Kaczmarek de 'Malcolm', se casó con su primer amor 50 años después
Gracias a una reunión escolar la historia de amor entre Jane Kaczmarek y Rusty Long terminó en boda
La actriz Jane Kaczmarek, reconocida por su inolvidable papel de Lois en Malcolm in the Middle, decidió darle una segunda oportunidad al amor y terminó diciendo “sí, acepto” a su novio de secundaria, más de cinco décadas después de haberse conocido.
UN AMOR QUE NUNCA SE TERMINÓ
La propia actriz fue quien compartió la noticia en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores con una historia que combina nostalgia y segundas oportunidades. Su hoy esposo, Rusty Long, no es alguien nuevo en su vida, fue su amor de adolescencia, aquel que quedó atrás cuando concluyó la graduación.
Durante años, ambos siguieron caminos separados. Kaczmarek construyó una sólida carrera en la actuación y formó una familia junto al actor Bradley Whitford, con quien tuvo tres hijos, antes de separarse en 2010. Mientras tanto, su historia con Rusty quedó como un recuerdo hasta que el destino volvió a intervenir.
EL REENCUENTRO QUE LO CAMBIÓ TODO
Todo dio un giro inesperado en 2024, cuando ambos coincidieron en una reunión escolar. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó reavivando sentimientos que, al parecer, nunca desaparecieron del todo.
Según contó la actriz en una entrevista para People, la conexión fue inmediata. Lo que parecía una historia romántica de la juventud, volvió con más fuerza, dando paso a una relación sólida que avanzó rápidamente hacia la vida marital.
UNA BODA DE CUENTO A LOS 70 AÑOS
El romance no tardó en consolidarse. Rusty Long le propuso matrimonio y, finalmente, el 5 de julio de 2025, la pareja se casó en Wisconsin, rodeados de familiares y amigos, en una ceremonia íntima y en medio de la naturaleza.
A pocos meses de cumplir 70 años, Kaczmarek no dudó en describir este momento como un verdadero “cuento de hadas”, dejando claro que el amor no tiene edad ni tiempo límite.
EL REGRESO DE UNA HISTORIA ICÓNICA
Las buenas noticias no terminan ahí. Mientras su vida personal atraviesa uno de sus momentos más felices, su carrera actoral también se prepara para un esperado regreso.
Después de más de dos décadas, Malcolm in the Middle vuelve con una nueva temporada que reunirá a gran parte de su elenco original, incluyendo a Frankie Muniz, Bryan Cranston y la propia Kaczmarek en su icónico papel de Lois.
La esperada serie llegará el 10 de abril de 2026 a través de Disney+, con cuatro episodios especiales que prometen reconectar con una generación entera que creció con la familia Wilkerson.
