Jandino ha tenido un 2022 de resurgimiento. No solo en lo personal, sino también en lo artístico. El cantautor, que fue parte de las series de Disney Channel, Soy Luna y Bia, ha renovado su visión del mundo y proceso creativo. ¿Qué sucede cuando comienzas a crecer luego de estar en la compañía más grande de entretenimiento? Es la pregunta que en algún punto se planteó el ecuatoriano.

Ahora va, paso a paso, haciendo la música que lo representa. China es su nuevo sencillo, y las redes sus grandes aliadas.

La última vez que conversamos fue para el lanzamiento de María, el año pasado. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Creo que la única manera de crecer es dejar que pase el tiempo. Y eso es lo que ha ocurrido. Mi vida ha sido una montaña rusa y nunca me había detenido a vivir más lento hasta este momento. Creo que en este último tiempo y este principio de año comenzó así, porque estaba en un proceso muy personal. Esto me ha convertido en alguien mejor.

¿Este proceso tiene que ver con lo entregado que está a la práctica del deporte?

Sí. De un tiempo acá me discipliné mucho. La vida también me dio un montón de cachetadas que me hicieron hacerlo. La única manera de ponerse juicioso es tocando fondo. Me fui del país desde muy niño. Tenía 18 años y realmente no sabía lo que era estar solo. Gracias a Dios, Argentina me permitió crecer como ser humano.

También empezó en la meditación…

Empecé a darme cuenta de lo que consumía. Hablo de lo visual, de lo alimenticio. Nosotros no nos damos cuenta, pero somos nuestro propio templo. Y debemos estar al 100 % para que todo vaya en su lugar. Hago mindfulness y cursos de yoga.

¿Cómo se ha sentido con esto?

¡Me encanta! Vitalmente nunca me había sentido así. Creo que de verdad he podido comprometerme conmigo mismo. Estaba buscando conectar con lo de afuera, ver cómo llegar a más gente. Siempre las personas nos hacemos miles de preguntas, pero lo importante es lo que está en nosotros. Cuando haces las cosas de corazón y es genuino comienzan a salir factores que no alcanzabas a ver. Y por estas cosas nos autoflagelamos.

¿Se encuentra ya en su sitio?

Creo que la vida tenía que hacerme entender que no vivía del maravilloso mundo de Disney. Aunque le tengo cariño, en donde me di a conocer también crea en ti una irrealidad. Ahí todo lo que subías gustaba, aunque no sea lo más pensado. Ahora trabajo y me gusta más. Que vengan 10 o 50 personas y me digan que les gusta me llena. Ahora los números van muy bien y pasó cuando dejé de preocuparme por ellos.

Hacer de base Salinas, en la provincia de Santa Elena, ¿no le queda chico?

¿Sabes que no? No sabes cómo ayudan las redes sociales y todo lo que subes es para todo el mundo. Ese es el poder. Lo único que necesitas para que vaya bien ahí es tener disciplina y enfocarse.

Entonces más que hacer música su trabajo es darse a conocer...

Sí. Y defender lo que estoy haciendo.

Hace poco estuvo en Colombia grabando el vídeo de China. ¿Cómo fue la experiencia?

Estuvimos grabando el vídeo y la nueva canción. Allá el respeto y el trabajo son muy grandes. La industria allá valida también mi trabajo. Esto para mí es muy importante, porque lo que hago es solo mío. Prácticamente estoy solito contra el mundo. El no sacar tanta música también tiene que ver con esto. La gente solo ve al artista, pero hay un montón de cosas personales que también influyen.

Un chat aleatorio lo volvió viral

“Tengo full música que sacar, ya está ready”, confirma el también productor que ahora promociona China. Detrás de esta canción hay toda una historia. “Estoy mucho en Omegle. Es una plataforma de chat aleatoria, en la que puedes hablar por vídeo con desconocidos y ahí les presento mi música”.

Jandino asegura que cantarle a personas que no conoce resulta muy divertido. Y gracias a eso se volvió viral.

Fue así que conoció a la chica que se convirtió en la modelo de su vídeo. La química fue tal, que tras cantarle decidió viajar a Medellín a conocerla. “Siempre trato de tener todo bien puesto y profesional para que no me pasen y me pongan atención”.

“Cuando comenzamos a hablar le digo que tengo una canción que se llama Mariana y se la presento, pero por ella cambia de nombre y ahora es China”.

Y ellos empezaron a tener bastante cercanía por WhatsApp. La letra es romántica y apasionada y la música incluye sonidos electrónicos y ritmos latinos, lo que crea una atmósfera única y vibrante. Vale escucharla.