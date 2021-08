Janan Velasco: "Mi matrimonio no es tóxico"

Muy alegre. Es una característica de la personalidad de la cantante Janan Velasco (24), quien desde los 11 años descubrió que su pasión era la música. Por cuatro años formó parte del grupo Kandela & Son y dio sus pasos en lo actoral, en la telenovela sobre la vida de Sharon.

Siempre está activa en las redes sociales, ya sea ofreciendo sus productos de belleza y sus tutoriales de maquillaje, practicando ejercicios, luciendo su escultural figura y sus outfits. Desde 2019 está casada con Kevin Alvarado, quien vive en Estados Unidos. En este mes lanzará su nueva canción 'Nada'.

Desde que se casó, usted ha estado más separada de su esposo que junto a él, debido a que vive en Estados Unidos. ¿En estos tiempos cómo funciona una relación a la distancia?

(Risas). Si Dios lo permite vendrá al país el 3 de septiembre. Una relación a la distancia se mantiene con comunicación, comprensión y mucho amor. Este sentimiento se demuestra aunque no estés físicamente con una llamada o detalles. A veces le pido a un familiar que le compre algo y se lo deje en un lugar donde lo vea. Lo sorprendo y trato de hacerlo sentir especial y de mantener encendida la llama del amor.

Aunque no estemos juntos, hacemos planes de ver la misma película o nos vamos a tomar algo al mismo tiempo, hacemos una videollamada. Si no se le pone empeño no funciona. Le gusta jugar fútbol, comprendo que ese deporte es su pasión, no me complico y le doy su espacio. Él entiende que yo pasé el feriado con unas amigas en Cuenca.

¿Los celos no le juegan una mala pasada?

En ocasiones él me cela un poco, yo no. Nunca he sido celosa, en otras relaciones no lo fui. Nuestro matrimonio es bonito, no es tóxico. Cuando existen dudas lo hablamos, no nos podemos quedar con nada por dentro, eso hace daño. Siempre es bueno aclarar todo y desde el principio. Lo sabemos manejar.

Usted da cátedra de amor a la distancia…

(Suelta una carcajada) Las personas me dicen que estas relaciones no funcionan, les respondo que tal vez no era la persona indicada, cuando lo es, todo fluye. Ese es nuestro caso. Solo hay que poner de nuestra parte.

Está a punto de lanzar su nuevo tema 'Nada'. Miguel Canales // EXPRESO

Siempre aparece en fotos sexis en las redes sociales, no faltarán los comentarios pasados de tono.

Cuando aparezco en esas fotos, él solo comenta: “Mi esposa”. Marca territorio (risas). No me prohíbe nada. Desde el inicio dejé claro que me vestiré a mi manera, ningún hombre tiene que meterse en la forma de vestirse de una mujer. Soy feminista a morir, no acepto nada de eso, me conoció artista, nunca se ha quejado. Si los hombres usan pantalonetas, las mujeres llevamos shorts. A veces en las redes sociales escriben mensajes desubicados, aquello no lo permito, como cuando nos dicen algo de mal gusto en la calle. No me parece, hay que dejar ser libres a las personas.

Los hombres se justifican diciendo que la carne es débil...

Cuando existe amor y la confianza de parte y parte se buscan formas para complacer a la pareja a pesar de la distancia. Si algo llegara a pasar, Dios no quiera, sabré que di todo de mí.

Ellos alegan que tienen necesidades corporales diferentes a las mujeres…

Esa es la excusa, pero no es una excusa válida, no perdonaría una infidelidad. La relación terminaría porque soy cortante y, si lo hace una vez, lo volverá a hacer de nuevo.

¿Se volverán a ver en septiembre?

Nos vimos en mayo en Punta Cana (República Dominicana). En septiembre vendrá a Ecuador por 15 días. Le organizaré un mega recibimiento y además la fiesta porque cumplirá años el 3, pero lo festejaremos el 4. Quiero llevarlo a recorrer el país, algunos atractivos turísticos de Manabí, Cuenca. En 15 días lo exprimiré y lo mandaré feliz (risas). Es lindo cuando nos volvemos a reencontrar.

¿La cigüeña tendrá que esperar?

No hay planes de hijos. Estamos muy jóvenes. Tal vez a los 29 o 30. Mis suegros quieren nietos, pero nosotros todavía no queremos niños. Él cumple 26 años y yo tengo 24. Antes queremos cumplir con sueños y metas. Estoy estudiando Economía en la Universidad de Guayaquil y en Estados Unidos aspiro a prepararme en una carrera relacionada con el arte, lo musical o en diseño de interiores.

¿Entonces usted aspira a vivir en el país del norte?

Solo esperamos que salgan los papeles. La pandemia lo complicó todo. Pero apenas esté listo aquello, me iré a vivir a Estados Unidos.

¿Alguna vez se arrepintió de haberse lanzado como solista?

Ya llevo un año. Creo que fue lo mejor en su momento, me sirvió para aprender que se requiere de un grupo de trabajo para un proyecto grande. Si hubiera sabido, habría esperado para trabajar desde un principio con Ronny Rodríguez. Nada sucede por gusto, no me arrepiento de ninguna decisión tomada, por algo Dios pone las cosas en el camino. Me siento contenta y tranquila como solista, ahora que se está reactivando el país, me han llamado para presentaciones privadas. Me manejo a mi manera. Ronny me escucha, le digo lo que prefiero.

¿A pesar de la crisis sanitaria, usted no se durmió en los laureles?

Mi primera canción fue 'Ahora soy yo'. Mi nuevo tema se llama 'Nada', un pop urbano que habla de desamor y que lo lanzaré el 13 de agosto. Con el mánager de Rocko y Blasty, Ronny Rodríguez, firmé un contrato por cuatro años. Quiero que mi carrera como solista sea más formal y esté mejor encaminada, además produciremos más música. La canción fue escrita por Rocko, Blasty y yo.

Ganó los retos organizados por la revista 'En contacto', de Ecuavisa. Nadie puede con usted…

(Risas) Soy la campeona. Primero gané La máquina del show con Lazito de la farándula. Luego me invitaron a hacer un reto de entrenamiento con Alejandra Jaramillo, Dora West, Gaby Díaz y una chica llamada Mariana. A todas les gané. Le puse mucho corazón, no creían en mí porque no se me conoce por una persona competidora. Empecé a cuidarme en las comidas, además practico CrossFit dos veces al día. Hago algo de cardio, ejercicios funcionales y también levanto pesas. Trato de mejorar no solo en lo físico, además en la salud. Generalmente entreno tres horas. Cuando se quiere, se puede.

Dos mujeres (Neisi Dajomes y Tamara Salazar) sacaron la cara en las Olimpiadas de Tokyo.

Ellas son un ejemplo de superación y unas máquinas. No solo son un ejemplo en el ámbito deportivo sino que a cualquiera inspiran. Cuando se lucha por algo, se puede conquistar las metas propuestas. Son unas cracks. Ya quisiera yo levantar la mitad del peso que levantan. Demostraron que las mujeres no únicamente hemos nacido para lucir bonitas, además podemos ser más fuertes que el hombre. En Manabí practicaba ciclismo y kickboxing. Quisiera volver al ciclismo porque desestresa mucho.

¿Cómo sobrevivió en tiempos de pandemia, ya que los artistas han sido muy golpeados?

Gracias a Dios no me crucé de brazos. En plena pandemia saqué mi línea de maquillaje y antes de la cuarentena un té desintoxicante. Siempre me preguntaban qué delineador o base usaba. Adquirí productos, mi esposo me los enviaba. Me va bien y vendo a través de las redes sociales. Quiero abrir un local o una isla. También ofrezco accesorios.

En corto...

Janan: Su bisabuelo Felipe era de Siria. La hermana de este se llamaba Janan, por ello le pusieron ese nombre. Significa alma y cariño. Siempre le preguntan si es su nombre artístico.

La cocina: Siempre da consejos a su público de cocina saludable. No es fan del ayuno intermitente. El objetivo es sentirse saludable.

Platillos: Le encanta comer y tiene muchos platos que disfruta, entre ellos, el ceviche de pescado. Lo prefiere curtido con salsa de aguacate y chifle. Además la pizza es otra de sus comidas favoritas.

Género musical: Se considera romántica y es su género preferido. Aunque opta por lo urbano.

Canción: 'Cristina' de Sebastián Yatra y 'Creo en mí' de Natalia Jiménez.

Ropa: Es fan de las chaquetas. Tiene esta prenda en todos los colores. Y los zapatos también son sus favoritos.

Tik Tok: Ahí se divierte haciendo videos. En esta red enseñará a bailar a sus seguidores su nueva canción.

Canje: Un apoyo mutuo. Buena forma de ayudar a los emprendedores.