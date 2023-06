El comunicador estadounidense A.J. Benza, ex columnista del New York Daily News y presentador del podcast Fame Is a bitch, apareció en el espacio Ask Dr. Drew y aseguró que el actor Jamie Foxx, de 55 años, tras recibir una vacuna, supuestamente la de coronavirus, experimentó una serie de complicaciones en su salud.

Afirmó que tenía una fuente no identificada en la habitación que le había dicho que Foxx había desarrollado un coágulo de sangre en su cerebro después de recibir la “inyección”, lo que dejó al actor “parcialmente paralizado y ciego de un ojo”.

“Él no quería vacunarse, pero fue presionado para conseguirla debido a una película que estaba filmando”, manifiesta el hombre.

Esta teoría fue rápidamente descalificada por especialistas, quienes aseguraron que “no hay evidencia que sugiera un vínculo causal entre las vacunas o refuerzos contra el coronavirus y el riesgo de accidente vascular cerebral”.

Los representantes y la familia de Foxx se han mantenido en gran medida en silencio sobre los detalles relacionados con su problema de salud, y su familia lo calificó como una “complicación médica” después de que fue hospitalizado el 11 de abril.