El recordado actor de Days of our lives, James Lastovic, apareció con vida luego de que la mamá del artista denunciara que él estaba perdido junto a su amigo Nevin mientras estaban de excursión en Hawái.

Angela Lansbury: Un adiós a la reportera del crimen que pasó a la historia Leer más

Lucienne Lastovic publicó el 11 de octubre en Instagram que su hijo y Nevin Dizdari "se quedaron en el Hanalei Bay Resort del 7 al 9 de octubre y luego se les perdió la pista.

“Tenían que volar de regreso pero nunca tomaron su vuelo ni devolvieron su auto alquilado”, escribió.

Según su publicación, la pareja pidió información del parque estatal Kokee para poder realizar la larga caminata. Este 12 de octubre, la señora Lastovic publicó una actualización diciendo que los dos estaban "sanos y salvos" en Kauai tras haberse extraviado.

"No puedo decirles qué pesadilla ha sido para una madre que no sabe si su hijo está vivo o no, pero tanto la madre de Nevin como yo estamos bien. Los niños están exhaustos, deshidratados y raspados, pero después de una buena noche de descanso y una pizza isleña, creo que el mundo parecerá estar bien de nuevo".

Laura Zapata: "Lucía Méndez no hace nada desde el siglo pasado" Leer más

James Lastovic interpretó a Joey Johnson de 2015 a 2017 en 'Days of our vives' y regresó brevemente en 2020. También interpretó a Christian Keene en la serie de televisión 'Insatiable' y a Cane en la película de 2021, 'This game's called murder'.