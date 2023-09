Jaime Bayly: “Los tontos se escandalizan con facilidad”

Jaime Bayly estaba en una jornada apresurada de conversaciones y preguntas. Algunas más motivantes que otras, pero no quedaba duda de que cada uno de estos encuentros los iba disfrutando. Escuchar historias lo alimenta. Y así pasaron dos, tres, cuatro medios de la ciudad para encontrarse con el periodista y escritor peruano en el hall del Hotel del Parque. El calor no lo agobiaba, está acostumbrado a las tardes calurosas de Miami. Luce un saco azul rey, una prenda clásica, tal como los que viste en su programa en MegaTV de la ciudad del sol.

A sus 58 años, 20 libros publicados e incontables programas al aire, Bayly se moderniza y ahora hace de las suyas en Internet. La idea es encontrar espacios para conversar y conectar con su audiencia. En su canal de YouTube, al que se suma TikTok e Instagram, sube esas anécdotas que no caben en una pantalla tradicional, aunque ser convencional nunca ha sido su estilo. Pero aquí se libera de la formalidad al vestir y está la cercanía propia de la pantalla individual de cada móvil.

Se puede describir, por su obra, como un creador multimedios. Del papel al vídeo, de la televisión a los reels. Y también a las conferencias y experiencias en vivo. La misma que fue su motivo principal para visitar Guayaquil. Es uno de los invitados en la Feria Internacional del Libro 2023. Allí tuvo una charla con sus lectores por su libro Los genios, ellos lo ovacionaron antes de que empiece a hablar y contó sin reparos de su vida o de la política. Jaime sabe que también es una celebridad. Así fue la entrevista con EXPRESIONES.

Es escritor, presentador y ahora tiktoker. ¿Cómo se definiría usted?

Efectivamente soy un escritor, con 40 años saliendo en televisión. Y a finales de junio de este año abrimos un canal de YouTube. También estoy en Instagram y TikTok. Con mi esposa Silvia nos dimos cuenta, gracias a la gente que encontramos en los viajes, nos decían que nos veían por YouTube. En Buenos Aires, Bogotá, México y Madrid, había gente que venía con Los genios y me decía que veían mi programa en Internet.

¿Cree que perdía audiencia al no estar ahí?

Me di cuenta de que mi público mayoritario está en YouTube y no en Estados Unidos, en un persona que elige MegaTv a las 21:00 y ve a Bayly. Ese formato de ver un programa a determinada hora está en decadencia. Los jóvenes ya casi no tienen ni televisor en casa. Entonces, hay que estar donde la gente está. Yo sigo haciendo mi programa en MegaTV y me pareció una progresión natural abrir mi canal de YouTube.

¿Añora la televisión de antaño o se adapta con facilidad al nuevo formato?

A mí me encanta la televisión a la antigua. Me gustaría que mi programa no se interrumpiese pronto, pero no depende mí. Y si eso ocurre tengo entonces esto del cual no me van a despedir y lo puede ver cualquier persona en el mundo.

Y estos formatos permiten hacerlo todo a su manera. ¿Qué parámetros se impone?

Me siento más libre cuando grabo en la sala de mi casa. No me pongo corbata, no me maquillo, no tengo que hablar de política si no me provoca. Aquí cuento historias que no contaría en la tele. El límite es uno, no aburrir.

¿Jaime Bayly tiene historias aburridas? No lo creo…

(Risas) Hago mi mayor esfuerzo para no aburrir.

Estas historias, ¿qué tanto tienen de mentira?

Es una gran pregunta. Muchas veces se piensa que todo lo que yo cuento ha ocurrido así, por ejemplo en mis novelas. Mucho de lo que he contado lo he imaginado. Pero también es verdad que he reconstruido muchas partes en base a testimonios y preguntas, una curiosidad periodística. Esa frontera entre la verdad y ficción es muy borrosa. Lo mismo me ocurre en mis relatos en Internet y para mejorar la historia uno la adereza y la exagera un pelín.

Una de las últimas historias que contó en YouTube es su beso de tres en los premios MTV de 2002 con Angie Cepeda y Sofía Vergara. Y esto del beso de tres es muy popular en las fiestas, y también en los memes ¿Se considera un precursor?

Me considero un precursor porque cuando se los dije antes de salir a escena ellas estaban horrorizadas, no querían. Y yo les dije, no tiene que ser en la boca. Aceptaron que fuera en la mejilla.

Temas como estos ya no asombran en la TV. ¿Cuáles considera que sí?

Hace 21 años en Barcelona, mi amigo, el presentador venezolano Boris Izaguirre me besó en la boca. En ese programa, en esa ciudad, en ese país no fue escandaloso. Pero cuando lo pasaron en Perú ¡parecía el fin del mundo! Pasaban el beso en cámara lenta, con una música truculenta. Con curas y psicólogos opinando. Decían que los jóvenes al ver ese beso se iban a hacer gais todos. Que una generación entera había quedado diezmada. Siempre hay gente tonta hablando en televisión. Esto no tiene arreglo. Quiero decir, la especie humana produce muchas personas tontas naturalmente, genéticamente tontos. Entonces, ellos se escandalizan siempre con más facilidad. Por lo tanto hay un segmento de la población que se asombra, se araña el pecho y sufre, pero porque son tontos.

Otra parte de la población considera que quienes están en las redes son los tontos… ¿Se puede hacer redes sociales de forma inteligente?

Yo trato de hacerlo. Yo no creo que la gente esté en las redes, o quienes las consumen son los tontos. Pensar que porque ahora los jóvenes están en las aplicaciones sociales y esto los va a atontar es un error.

Perú y Latinoamérica conocen mucho de su vida privada e íntima, porque así lo ha permitido. ¿Pero qué guarda con recelo?

Bueno, por ejemplo, la relación que tengo con mis tres hijas. Soy particularmente cuidadoso con ellas porque las amo. Yo tiendo a contarlo todo y ellas prefieren que no.

Ahora que menciona a sus hijas, se ha descrito como un libertario y un libertino. ¿En la crianza de ellas ha sido así?

Absolutamente. A las tres, desde chiquitas las he tratado de criar desde la libertad. No me ha gustado ser el jefe, la autoridad. Siempre que elijan ellas.

¿Como padre no se horroriza de nada?

La verdad que no. Me pueden contar lo que sea. La gente que se escandaliza es la que no entiende la complejidad de la vida humana.

En sus redes comentó que tenía miedo de venir a Guayaquil por toda la situación que ocurre. Pero en Lima, en esta semana, las autoridades decidieron levantar un estado de emergencia por la seguridad. ¿Qué está pasando en Latinoamérica?

Mis amigos y mi mujer me decían que no vaya a Guayaquil, que estaba muy peligroso. Yo podía no haber venido, no tenía compromiso. Vengo porque me apetece, nadie me paga, yo me pago el viaje y yo me arriesgo. A mí no me interesa la vida acobardada, la vida de un pusilánime. Entonces ir a Lima, ir a Guayaquil es un riesgo. Lo que está pasando es que el progreso económico, tecnológico no necesariamente trae la felicidad. Y cuando la gente es infeliz sucumbe a la tentación de la violencia.

Pero somos infelices por la desigualdad económica, social…

Podemos ser infelices teniéndolo todo o casi todo. Yo creo que lo que te ocurre en los primeros años de vida te marca mucho.

¿Cuál debería ser el rumbo político que debería tomar Ecuador?

El de la libertad. Pero hay mucha gente que pudiendo ser libre le da miedo serlo. Cuando lo eres tienes que elegir y renunciar a cosas. Por ejemplo, la gente muy religiosa tiene miedo a sus deseos, a sus sueños, a sus apetencias. Renuncia a todo eso a cambio de obedecer a una religión. En la política pasa lo mismo. La gente que vota por un dictador, y existe esa gente. Correa, fue uno. Entonces, si tú votas por una señora que él eligió, estás haciéndolo también por él. Por tanto el camino tiene que ser el de la libertad personal y pública.

¿Libertad es sinónimo de felicidad?

No es sinónimo pero es imposible ser feliz si no eres libre. No todos lo son.

¿En qué momento de su vida decidió ser libre para ser feliz? ¿Lo es?

Soy muy feliz. Modestamente, he logrado que mis sueños, como el de ser escritor, se haga realidad. Empecé a ser libre cuando no quise confirmarme. Tenía 11 o 12 años. Mi padre me pegaba y yo quería irme de casa. Esas fueron las primeras afirmaciones de libertad que tuve frente a la dictadura moral de mi padre. Nunca me confirmé porque era una hipocresía. Dudaba y dudo de la fe religiosa.

¿Considera que es un ícono bisexual latinoamericano? O no le gustan estas etiquetas

¡Me siento halagado! Me encanta que digas ícono y pocos han hablado abiertamente. Me gusta pensar que puedo ser un buen ejemplo para los jóvenes. Cuando lo era, yo sufría mucho. Porque me gustaban las mujeres y me podía gustar muy poderosamente un chico. Yo creía que no podía ser feliz de esa manera y creía que debía quitarme la vida. Yo no tenía arquetipos ni íconos. Entonces cuando ves a otra persona que te dice que es bisexual y le ha ido bien, te das cuenta de que no hay que tener miedo de ser lo que uno es. Sé libre, sé feliz. Me gusta pensar que mi vida, mi trabajo, mis libros, pueden ayudar a la gente a serlo. Muchas personas me lo han dicho.

Si tuviera que elegir un ícono para su vida ¿quién sería?

Sería Almodóvar. Él jamás ha mentido sobre sus preferencias, sin pedir disculpas. Pero al mismo tiempo es un genio artístico y no se ha limitado. Es un genio universal. Yo admiro mucho eso en él, que en su vida erótica, amatoria y personal es quién es y en la profesional lo ama el mundo. Por eso he decidido escribir Los genios, porque creo que tu identidad sexual no tiene necesariamente que definir tu obra artística.

En Los genios cuenta la pelea real entre Vargas Llosa y García Márquez. Ahora también se considera que muchos ídolos no deberían de consumirse porque no se puede separar la obra del artista.

No lo hago. Picasso trataba mal a sus mujeres, algunas se suicidaron. Afeaba a sus hijas cuando las pintaba pero a mí me gusta ir a sus museos en todo el mundo. Woody Allen está bajo la sospecha de que se portó mal con una hija pero yo sigo admirando sus películas. Es un error pensar que un genio artístico es en su vida privada un hombre virtuoso. He entrevistado a muchos artistas y casi todos en sus vidas privadas son absolutamente impresentables. Y eso está en mi novela Los genios. Ese es el corazón moral del libro.

¿Está confirmado que su libro se hará serie, producida por Netflix?

Sí, eso es cierto. Ya se firmó el contrato en Barcelona. Estamos buscando a los actores para Vargas Llosa de 40 años y Gabo de 50. Me hace mucha ilusión.

Con tantos amigos y celebridades entrevistados en estos años. ¿Qué tanto de esto tiene su vida?

Yo soy una celebridad medio rara porque casi siempre te dicen que no van a hablar de mi vida privada. Y yo hago lo contrario. Mi vida pública es mi vida privada. En la pública la gente miente mucho. Cuando un entrevistado dice eso detecto una inseguridad, entonces yo trato de cambiar de tema, pero la buena entrevista es un ejercicio de seducción y tienes que ganarte la confianza.

Además de contar historias, ¿qué otra cosa sabe hacer bien?

Ninguna otra ni siquiera peinarme. No sé hacer nada en la vida más que escribir, hablar y escuchar, porque para contar historias hay que escuchar mucho. Soy un inútil, no sirvo para nada. Pero hay una cosa que sí me gusta y es ser curioso y preguntón hasta el cansancio.