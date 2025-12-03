Jada Pinkett Smith, demandada por amenaza y acoso a amigo de Will Smith

Jada Pinkett Smith ha sido demandada por un amigo de Will Smith por chantaje e intimidación, entre otros cargos.

Jada Pinkett Smith vuelve a quedar bajo el foco mediático tras una nueva controversia que involucra a su esposo, Will Smith, y al entorno más cercano del actor. Bilaal Salaam, quien se describe como el “mejor amigo del actor por casi 40 años”, presentó una demanda millonaria contra la actriz.

Salaam aduce un presunto daño emocional intencional, acusándola de haberlo intimidado, sobornado y amenazado. Según la denuncia, Jada le habría advertido: “Si sigues contando mis asuntos personales, acabarás desapareciendo o recibiendo una bala”.

Demanda millonaria y nuevas acusaciones

De acuerdo con los documentos judiciales a los que tuvo acceso People, Salaam afirma que Jada lo confrontó el 25 de septiembre de 2021 en el vestíbulo de los cines Reagency Calabasas Commonsbel, en California, durante una celebración privada por el cumpleaños de Will Smith.

Asegura que ella llegó acompañada de siete miembros de su séquito y que lo agredió verbalmente y le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad “o si no…”.

Luego del enfrentamiento, supuestamente el equipo de seguridad de los Smith lo escoltó hasta su vehículo mientras, según sostiene, continuaban los insultos y amenazas.

El pasado turbulento de los Smith

El conflicto revive viejas tensiones en la familia Smith, que aún lidia con las secuelas del escándalo de los Óscar 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock tras una broma sobre la alopecia de Jada. Aunque el actor conservó su estatuilla, fue vetado por la Academia.

Tras aquella crisis pública, Salaam asegura que los actores le pidieron ayuda para mejorar su imagen, pero él se negó a colaborar en lo que consideraba prácticas “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”. Esa negativa, sostiene, habría desatado una campaña de represalias desde el círculo íntimo de los Smith.

Amenazas, represalias y un libro incómodo

El demandante afirma que la situación empeoró cuando la familia supo que estaba escribiendo unas “memorias de un denunciante” sobre los años que trabajó junto a ellos.

Desde entonces, asegura que fue víctima de más amenazas y de una supuesta estrategia para desacreditarlo públicamente.

En 2023, Salaam declaró en una entrevista que había sorprendido a Will Smith en un acto sexual con el actor Duane Martin. Jada desmintió tajantemente esa versión en otro programa, calificándola de “ridícula” y “una tontería”.

Guerra mediática y daños irreparables

Salaam acusa a la actriz de afirmar públicamente que él intentaba extorsionar a la pareja, lo que habría provocado, según reza la demanda, pérdidas económicas, daños a su reputación, angustia emocional, problemas de salud física y la destrucción de su vida personal y profesional.

A pesar de la gravedad del tema, hasta este momento, ni Jada ni Will Smith han emitido declaraciones respecto a esta nueva denuncia.

Una batalla legal que sigue escalando

El documento judicial también recuerda que, en 2023, Jada declaró a TMZ que emprendería acciones legales en contra de Salaam. Sin embargo, él sostiene que ella nunca presentó ninguna demanda, y que sus declaraciones fueron “falsas, imprudentes y emitidas con intención maliciosa para manipular la opinión pública”.

Salaam acusa a la actriz de iniciar una campaña de difamación a nivel nacional en lugar de recurrir a vías legales formales. Con esta nueva demanda de tres millones de dólares, el conflicto entre ambas partes promete seguir escalando en los tribunales y en los titulares.

