J Balvin se junta con la argentina María Becerra

Ya van casi dos años desde que empezó el boom de los artistas urbanos y de trap argentinos. Paulo Londra fue durante algún tiempo el líder, y su popularidad abrió paso a otras figuras como Khea, Rusher King, Nicki Nicole, María Becerra, entre otras.

Luis Miguel, la serie tendrá tercera temporada Leer más

Y es justamente esta última, quien no ha dejado de sonar en radios y de acumular éxitos. Colaboraciones con Cazzu y Tini Stoessel la han ayudado a expandirse, pero sin duda alguna, uno de sus featurings más tops y soñados es con el colombiano J Balvin, con quien se juntó para presentar la canción ¿Qué más pues?.

El videoclip recién estrenado acumula más de 10 millones de reproducciones en Youtube, fue grabado en la ciudad de Nueva York y fue dirigido por José-Emilio Sagar. También, como sucede ahora con todos los lanzamientos, ya tiene su propio challenge de baile que está recorriendo todas las redes sociales.

En una reciente entrevista que ofreció Balvin, aseguró: “Creo que María puede ser una de las mujeres más relevantes en la historia de la música argentina, pero legendaria”. Por su lado, Becerra dijo que nadie se esperaba este junte y que sabe que el tema va a “seguir rompiéndola”.

El colombiano más popular de los últimos años no deja de trabajar. Hace poco estrenó por Amazon Prime su documental The boy from Medellín que contó con la dirección del estadounidense Matthew Heineman.

Respecto a su vida personal, de la que siempre ha sido muy discreto, hace unas semanas anunció con su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer, que van a ser padres. El hijo se llamará Río, y ella ya se encuentra en la recta final del embarazo.