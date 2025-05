Iván Sánchez: "Sé que iré a Ecuador muy pronto"

Fue en la alfombra roja de los Premios Platino 2025, desarrollada en Madrid el pasado mes de abril, donde el español Iván Sánchez y la actriz mexicana Kate del Castillo se reencontraron y se dieron un fuerte abrazo. Obviamente no se veían desde hacía un buen tiempo. Ella protagonizó la popular serie La Reina del Sur y él fue parte del elenco.

Lo más reciente de este actor es la producción Con esa misma mirada, una nueva versión de la telenovela colombiana Señora Isabel y en la que compartió con Angélica Rivera. En esta historia que se estrenó en marzo, a través de VIX, interpreta a Octavio Hidalgo, el dominante e infiel marido de Eloísa.

Ellos ya se conocían. En 2013, cuando el madrileño grababa su primera telenovela para TelevisaUnivision, la actriz, entonces primera dama de México, visitó los foros de Televisa San Ángel junto a la primera dama de China. "Se acercó superamable, me dijo que había visto La Reina del Sur, que le había encantado", comentó Iván.

Para la Gaviota mexicana (como se la conoce desde que estelarizó Destilando amor, remake de Café con aroma de mujer), Con esa misma mirada significó volver a la actuación. Por ello, según Iván Sánchez, “al principio Angélica estaba nerviosa, sentía miedo porque no pisaba un set desde hacía 18 años. Sin embargo, fue la más profesional, la primera en llegar, la última en irse. Muy disciplinada, se sabía sus textos”.

No es la primera versión de Señora Isabel, ya se han hecho otras, como Mirada de mujer, Victoria, Si nos dejan y Ana de nadie. “Si surgen miedos nos quedamos paralizados. No hay que prestar atención a aquello. Si todo sale bien o mal, eso es otra cosa. No existe la fórmula perfecta. Hay proyectos que no funcionan, luego se hace un remake y es un éxito. Todo es relativo”, responde cuando se le consulta si surgieron dudas de volver a ser parte de una historia que se ha contado varias veces.

Y confesó que nunca ha visitado Ecuador. “Lo digo con una espinita en el corazón, es uno de los pocos países de América del Sur que no conozco. Sé que iré y muy pronto”.

Un salto al vacío

El actor español de 50 años le dio vida al cantante Miguel Bosé en la serie Bosé (2022). “Interpretarlo fue complicado, un salto al vacío. Es un artista que está vivo, muy vivo. Tuvimos tiempo de preparar al personaje, de ensayar. Por lo menos para mí fue muy satisfactorio. Desde el principio Miguel estuvo al tanto de todo. Habló mucho con el escritor y dio la información necesaria”.

Ya se conocían desde hace más de dos décadas. El intérprete de temas como Amante bandido y Linda le decía que parecía su hermano pequeño, por su gran parecido. Por ello cuando se enteró por un amigo de que se iba a hacer esta ficción, quiso estar ahí y lo logró.

¿Quién es?

Nacido en Madrid en 1974, Iván Sánchez es también modelo. Debutó en 2005 en El auténtico Rodrigo Leal. Desde entonces ha participado en series como Hospital Central, El pantano, Señorita Pólvora y El comisario. Decidió estudiar Educación Física por su amor al deporte. Estuvo casado con Elia Galera y tiene dos hijas: Jimena y Olivia. Mantuvo una relación con la actriz mexicana Ana Brenda Contreras y ahora es pareja de la modelo Irene Esser.

