Isabella Fernández es la hermosa novia de Danilo Carrera

Entre el cielo, la tierra y las redes sociales nada está oculto. Por más que el actor Danilo Carrera (35) quiso ocultar la identidad de su novia no le funcionó. Isabella Fernández (21) es la afortunada.

La joven tiene hipnóticos ojos verdes, melena rubia, una sencillez que enamora y 1.65 centímetros de estatura. Nació en Veracruz (México) y creció en Carolina del Sur (Estados Unidos). Se enamoraron en el set de la película ‘Only in CDMX’ que está próxima a estrenarse.

Un estadio lleno coreó a todo pulmón junto a Luis Miguel Leer más

Una fuente cercana a los tórtolos confirmó la relación a EXPRESO, mientras que el Príncipe Amarillo se hizo el loco y al preguntarle directamente contestó, “ando por Quito por algo de trabajo, pero si ya se enteraron no voy a decir nada más por ahora (risas)”.

Pero antes de destapar la historia de amor entre los ‘tortolitos’, Isabella dio una entrevista a este Diario para conocerla y entender cómo fue que se convirtió en la protagonista de dicho filme.

“Viví once años en Estados Unidos, y querían una chava que hable muy bien el inglés. En México no hacen nada en inglés, fui al casting pero al principio rechacé a Danilo, no sabía quién era él y me pareció raro que me quieran para una película, lo googleé (busqué en internet) y supe que era actor de telenovelas”.

Estudia actuación en el CEA (Centro De Educación Artística ) de Televisa y canta en inglés y precisamente por su don musical una profesora la recomendó con el famoso ‘guayaco’. En ese entonces, dijo sentirse suertuda porque pese a su inexperiencia llegó a la pantalla grande, aunque no descarta trabajar para El Canal de Las Estrellas.

“Me gustaría actuar en alguna telenovela. No es lo mismo que el cine pero me gustaría aprender de todo, es algo nuevo porque como vivía en Estados Unidos, no veía telenovelas y como estudio en el CEA de ley que voy a hacer una novela”, dice entre risas.

Taylor Swift y los memes detrás de la expectativa Leer más

Confiesa que quiere conocer Ecuador y claro, de la mano de tan sexy y buen anfitrión, seguro lo pasará lindo.

“Se ve que es muy bonito Ecuador, Danilo me ha hablado de Guayaquil. Me encanta el acento de Ecuador, ya se me está pegando el chévere y sé que Danilo viene de un lugar muy bueno”, finalizó enviando saludos a todos nuestros lectores.

Para contenido exclusivo: SUSCRÍBETE AQUÍ