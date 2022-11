El presentador Isaac Delgado se refirió enojado en su espacio 'Noticias de la mañana' a una consulta que Rey Vásquez de 'Los Hackers' le hizo en un determinado momento y que giraba en torno a si quiere tener hijos. Una de sus compañeras, Emiliana Valdez, consideró que en esa pregunta hubo mala intención.

“Respondo ahora porque estoy en mi programa. Estoy enfocado en otra cosa, vivo mi relación (con Úrsula Strenge) a plenitud, pensamos en otras cosas, no necesariamente en hijos. Es el morbo que quieren generar”, comentó Isaac.

Después Rey se defendió en 'Fuull Farándula' diciendo que “la pregunta es válida y la que le puso la sazón, la maldad, fue Emiliana cuando dijo que fue hecha con malicia”.

Ahí no quedó esto. Dieter Hoffmann, otro miembro de 'Los Hackers', le consultó a Lazito de la Farándula, también de ese espacio y de 'En contacto', su opinión sobre la reacción de Isaac. El reportero de Ecuavisa le contestó con otra pregunta: “¿Dónde Isaac habló eso?”. A lo que Dieter le respondió que Isaac tiene un programa en la mañana. “Realmente no lo veo, yo estoy en En contacto, en el matinal más visto del país”, añadió Lazito.

Seguramente no lo ve porque durante una parte de la mañana los dos espacios son competencia, pero no se vale que peque de sobrado como si no supiera que existe esa producción. Debe saberlo si trabaja en farándula. Olvidó que cuando se conoció el romance de Isaac y Úrsula, los medios esperaban por ellos en las puertas de RTS.

Y le puso la tapa al frasco cuando para dársela de más sabroso, comentó que no sabía quién es Emiliana Valdez, cuando Dieter le mencionó a la compañera de Isaac. “¿Quién es Emiliana Valdez? No sé. A la chica no la ubico, no hablo de gente que no conozco, yo hablo de gente que suena en el medio”.

Emiliana es talentosa, no está metida en escándalos. Parece que para el comunicador, aquello es un defecto. Fue despectiva la manera en la que se refirió a ella.