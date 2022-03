Ellas influyen en la mujer moderna

Que empatía, sororidad o empoderada sean palabras cada vez más comunes de escuchar, enorgullece. Aunque el 8 de marzo es un día para alzar la voz por lo que aún falta por conseguir, vale celebrar lo que se ha logrado.

EXPRESIONES plasma hoy algunos pensamientos de cuatro profesionales de distintos ámbitos. Ellas inspiran desde sus cuentas en Instagram a una comunidad poderosa de mujeres que aspira a ser mejores que ayer para los tiempos que vienen.

Desde las finanzas, los negocios online, las prácticas ecofriendly, hasta los entrenamientos de mente y cuerpo, ellas llevan sus mensajes y ejemplo en pos de cambiar la realidad de muchas.

Margarita Estrada: "En la cocina árabe descubrí mi lado artístico" Leer más

Celebremos que cada vez se formen más redes (así sea desde lo online) entre nosotras. Y celebremos porque aquellas que van abriendo el camino a las que vienen detrás son cada vez más. ¿Te animas a a seguirlas?

VERONIKA SÁLOMON, HACIA UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE

Ella tiene el gen de la creatividad. Lo heredó de su mamá, Marta Lía Sánchez, con quien está a cargo de Martalía Jewelry.

En poco tiempo se comenzaron a consolidar como una marca slowfashion, al punto de que hoy son la primera joyería en tener la certificación de Carbono Neutro.

Ese ímpetu de Veronika por construir una sociedad más consciente con el planeta lo demuestra también en redes sociales. “Con mi comunidad somos como ramitas que se van uniendo y se interconectan con un mismo propósito: aprender a cooperar y a ser coherentes con el cuidado que le damos al ambiente”.

Desde su experiencia, incluso con su pequeña hija Helena, de solo 8 años, nota ese aporte que dan las mujeres. “Somos las que traemos la vida al mundo. A la Madre Tierra. Yo creo que no es coincidencia que seamos portadoras y, por ende, las que cuidamos y conservamos. Como mamá es increíble haber podido tener la bendición de compartir con mi hija este camino de sostenibilidad”, confiesa.

Su influencia tiene un claro impacto positivo. “Creo que las redes sociales bien aplicadas son una forma increíble de conectarse con el resto del mundo y nos damos cuenta que muchos tenemos el mismo propósito por cuidar el planeta”.

ANA MARÍA BÉJAR, EL SALTO AL MUNDO ONLINE

Cuando esta arquitecta y diseñadora se dio cuenta en plena pandemia de que podía pasar de ser una freelancer a una empresaria, sus días cambiaron.

A través de programas online, Ana María influencia e inspira a muchas más mujeres a saltar al mundo online y tener su propio negocio. Si bien al inicio empezó a dirigirse solo a arquitectas, luego lo direccionó para todas las profesionales con el fin de que entiendan que sus talentos valen oro.

“Eso que para ti es fácil gracias a tu experiencia, muchas personas quieren pagarte para que se lo compartas”, explica.

Paula Terán y su empeño en mezclar talentos Leer más

Así es como logra que las demás se reprogramen mentalmente, que crean en lo que son capaces y como resultado obtengan más ingresos y clientes.

“Es momento de brillar fuerte, brillar alto para prender muchas velas y que se conviertan en fogatas en todos los rincones del mundo donde pueda llegar con mi mensaje”, dice orgullosa por esas mujeres a quienes les va compartiendo su luz.

STEPHY GRÜNBERG, EQUILIBRIO DE CUERPO Y MENTE

Su pasión por los deportes la llevó a emprender Healthy Home, junto con su socia, Marianella Terán. Se trata de un gym para cuerpo, mente y alma donde cada una logra energizarse y seguir siendo ese ente de positivismo y energía en nuestra sociedad.

“Les doy las herramientas para que aprendan a llegar a objetivos que pueden estar relacionados a cualquier ámbito de su vida”, asegura Stephy, quien, además de entrenadora física personal, es también ‘life coach’.

Confiesa que esas clases han sido un camino de constante aprendizaje como mujer. “Tú no sabes de lo que eres capaz hasta que te llega una prueba. Y lo viví a raíz de que entreno también a las mujeres de la Fundación Ser Feliz; son madres de pacientes con cáncer. Con ellas aprendí que nuestras capacidades son tan grandes como sean necesarias”.

Así deja su huella y demuestra que el ejercicio es clave para una vida saludable. “La mente insegura enferma el cuerpo. Y cuando está equilibrada puede curarlo”. Bajo ese lema ha visto cientos de cambios. Hoy son mujeres con vidas más plenas que derrumban el mito de que el sexo femenino es débil. “Ese estereotipo ya quedó en el pasado. Hemos demostrado que nuestra capacidad es inmensa”.

CYNTHIA FARAH, LA COACH DEL DINERO

“Hacía falta educación financiera. Manejar nuestro dinero es algo que no nos habían enseñado”, asegura Cynthia, quien ha logrado revertir eso.

Desde los días de pandemia, ella incentiva a más mujeres a potenciar sus finanzas personales y vivir en abundancia. Lo logra a través de cursos, asesorías y podcast.

Sin embargo, su vida relacionada al coaching y el PNL (Programación Neurolingüística) no nació en 2020. Tiene aproximadamente diez años de trayectoria, de ahí el porqué de su acogida al ayudar a las demás a desarrollar sus habilidades financieras y empoderarlas para alcanzar sus metas.

“Esto no se trata de que seas una millonaria, sino de lograr la vida que quieres como mujer”, destaca. ¿Y cuál es su propuesta? “Si tienes una necesidad, no busques un préstamo sino que sepas cómo crear una fuente de ingreso”.

Desde redes sociales celebran entre todas el éxito alcanzado. “Transformaron su visión con el dinero, dejaron de quejarse por deudas, de que no les alcanza o que no tenían porque aún no les pagaban la quincena. Me gratifica ver cómo se han convertido en las jefas de sus vidas”, concluye.