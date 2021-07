El influencer Naím Darrechi no deja los escándalos

Una vez más, Naím Darrechi de 19 años, vuelve a ser noticia, y no por nada positivo. Y es el influencer originario de Palma de Mallorca, España aseguró en una entrevista con el youtuber Mostopapi que no le gusta usar condón y que si las mujeres protestan les dice que es estéril. Todo en tono de gracia y con risas de por medio.

Jada Pinkett Smith: "Llegó la hora de afeitarme la cabeza" Leer más

Estas declaraciones que inmediatamente circularon por todas las redes sociales, fueron rechazadas y hasta analizadas por profesionales de la justicia quienes aseguraron que lo que él hace es calificado como abuso sexual.

“Me gusta acabar dentro, esa es la verdad. Yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada. Yo les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, fueron las palabras textuales que dijo Darrechi.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, reaccionó ante el hecho y publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”.

Tini: Soltera aunque los rumores digan lo contrario Leer más

Aunque el video ya fue eliminado de Youtube, los comentarios en contra de los dos mediáticos personajes de internet no acaban. Famosos como Miguel Bernardeau, Aitana, Alba Reche y Lola Índigo son algunos de los que se han pronunciado y mostrado su rechazo contra el también tiktoker.

Naím ha pedido disculpas a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de siete millones de seguidores, asegurando que “a veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto”. Asimismo, ha subido unas historias en las que señala que de todo lo malo se saca algo bueno y hace llamado a sus seguidores a que hagan conciencia del gobierno y los políticos que están a cargo de su país, pues para él han estado utilizando la situación para sacar votos.