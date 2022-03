Han pasado casi tres meses desde que el alemán Carlos Marín, integrante del cuarteto Il Divo, formado en Inglaterra en 2003, falleciera víctima de la COVID-19. La noticia llegó a las planas de los diarios del mundo.

Pero la vida sigue y ahora la agrupación ahora compuesta por el suizo Urs Bühler, el estadounidense David Miller y el francés Sébastien Izambard da una gran noticia para Ecuador: se presentará con su tour Greatest Hits en el estadio General Rumiñahui de Quito el próximo 3 de mayo.

Se trata de un homenaje a su desparecido compañero de tablas con el que compartieron por casi dos décadas. El cuarto integrante (invitado) será el mexicano Steven Labrie, de quien se dice es uno de los cinco mejores barítonos del mundo.

Entre los temas que el público podría esperar están 'Amazing Grace', 'Sei parte ormai di me', 'La promesa' y 'Regresa a mí', entre otros, como parte de un amplísimo repertorio que habla de la historia y el recorrido del grupo.

La venta de entradas online, cuyos costos están entre los $ 48,50 y los $ 90, 50, en cuatro localidades diferentes, se abrirá el jueves 17 de marzo, desde las 00:00, por Ticket Show, o de manera presencia en Quito y Guayaquil, desde las 12:00.

La gira, que en un principio había sido denominada For once in my life, apoya su décimo álbum de estudio, ‘For once in my life: a celebration of Motown (Decca Gold)’, que ya está disponible.