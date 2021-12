“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo echarán de menos. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, así se lee en el tuit escrito por los integrantes del grupo Il Divo en referencia a su compañero, quien falleció este domingo como consecuencia del coronavirus, a los 53 años.

“Durante 17 años los cuatro hemos estado juntos en este increíble viaj y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz”, añade el mensaje firmado por Urs Toni Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Nacido en Alemania e hijo de españoles, el artista comenzó su carrera a los 12 años en Madrid participando en óperas y zarzuelas

Su última aparición fue solo dos días antes de su internación (la primera semana de diciembre), cuando en las redes sociales contaba las fechas de los próximos conciertos de Il Divo, que se llevarían a cabo en Dallas y Florida, para febrero del próximo año.

EXPRESIONES lo entrevistó durante su última visita a Ecuador, en mayo de 2019. En esa ocasión, recordó cuando audicionó junto a sus compañeros de Il Divo y después de una exhaustiva selección entre barítonos y tenores se constituyó esta agrupación de jóvenes volcada no solo al canto lírico sino también al popular. "No descartamos cantar reguetón, el género urbano está de moda y no podemos permanecer ajenos a las tendencias de hoy", afirmó para este medio.

Haciendo alusión al nombre del grupo mencionó entre risas: "Nada de divos. Vivimos dispersos y solo nos juntamos para cantar cuando así lo exige la agenda. Llevamos nuestras vidas de la mejor manera y antes de toda esta locura, cada uno tenía una carrera. Eso de creerte más que el resto es una tontería. El éxito es como una novia, hay que saberla tratar. Yo salgo a la calle y me voy a un bar como cualquiera", comentó el madrileño, quien siempre hizo gala no solo de su buen humor sino también de su registro vocal, tan poderoso, que podía cantar Bohemian Rhapsody igual que Freddie Mercury.