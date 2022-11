Ignacia Antonia: El cine le entrega su regalo de Navidad

Es la segunda vez que Ignacia Antonia está en Ecuador este 2022. La primera fue a inicios de año para dar a conocer su línea de maquillaje, y ahora, en la recta final, viene a estrenar la cinta que la convierte en protagonista de cine. Se llama Un like de Navidad, y quien mejor que ella para hablar de este tipo de reacciones en redes sociales, siendo ella una de las reinas de las app con más de 30 millones de seguidores en sus perfiles.

EXPRESIONES conversó con la actriz desde la sala de prensa de Supercines, cadena en donde tuvo la función de estreno junto a decenas de sus fans. Ignacia grabó la película en 2021 y fue una experiencia que la tiene entusiasmada en este arte, el cual quiere continuar pese a las ofertas de también ser cantante.

Sincera, divertida y con un gran entusiasmo por presentar un nuevo proyecto en Guayaquil, la chilena radicada en México confiesa cómo ve la Navidad ahora que puede solventarla tras una infancia con pocos recursos.

'Un like de Navidad': Ignacia Antonia estrena su primera película en Ecuador Leer más

En enero pasado visitó Guayaquil, Quito y Cuenca en una gira de promoción y tuvo varios encuentros con fans. En la capital azuaya esto se salió de control en el centro comercial. ¿Cómo vivió este alboroto?

¿Cuál? No me acuerdo. No fue mi culpa (risas). Cuando ya pasó quedó como una anécdota graciosa, pero en el momento fue difícil. Mi papá (su mánager) indicó que necesitábamos seguridad, pero cada vez veíamos llegar más gente. Salir fue complicado y los guardias me llevaron a un baño cerrado y no a un auto, estábamos todos como locos. Ya luego nos reunimos. A mi hermano lo tenían agarrado. Lo más gracioso es que tampoco yo sabía dónde estaba el auto, me rompieron las uñas. En ese momento me asusté, pero ahora me río. Fue la emoción de los fans. Anto, mi amiga, que fue a presentar su canción, perdió un zapato. Luego todos me escribían que estaba en todas las noticias y decían: ‘Influencers causan alboroto en centro comercial’ (risas).

¿Cómo van los proyectos como mánager, ahora que dirige su agencia de representación?

Con Anto Segovia tenemos nuevos proyectos. En esta nueva etapa, ella va a sacar música más electrónica y tech. Les va a gustar. Saldrá un EP.

¿Por qué no ha intentado empezar una carrera en la música?

Pues porque no tengo la voz. A mí una vez me llamaron de un sello grande y me dijeron: ‘Te pagamos tanto y sacamos un disco’. Yo creo que cualquiera a quien le ofrecieran la cantidad de dinero que me dijeron a mí hubiera dicho ‘sí lo hago’, pero yo no acepté. Hay tanta gente talentosa en el mundo que quizá está esperando una oportunidad y yo no la voy tomarla, porque es algo que yo no sé hacer y que no me gusta. Prefiero siempre hacer cosas en las que estoy cómoda. Sería feo engañarme a mí y engañar a los demás diciéndoles que me sigan en algún proyecto en el que ni siquiera yo creo.

Los medios y sus fans le han visto crecer desde los 16 años y siempre ha sido muy despierta. ¿Creía en el Viejito Pascuero como ustedes llaman a Papá Noel?

La verdad es que por mi religión no creía tanto. Cuando era más niña, la situación económica en mi casa no era muy buena, pasaba que por ser evangélicos no creíamos tampoco en Santa. Mi mamá siempre dijo que cómo iba a hacernos ilusionar con alguien que traía regalos, si no había forma de que tengamos uno, o bueno, no había seguridad. A mí me enseñaban que Dios le daba trabajo a mi papá y así poder tener una sorpresa. Fue una buena forma para entender que no debía tener todo fácil en la vida. Pero es bonito que la gente crea en algo, de eso se trata la película Un like de Navidad.

Una mala experiencia no le quita las ganas

Ignacia Antonia, quien actualmente está radicada en México, empezó sus clases en el CEA de Televisa, sin embargo, nos confiesa que dejó de asistir a esta academia tras un mal momento con un profesor.

“Tuve una situación incómoda con un profesor. Para mí no vale estar en un lugar donde no te sientas bien y por ahora he tomado clases de actuación online. No creo que vuelva al CEA. Fue un momento engorroso, él trató de pasarse de listo conmigo y ellos, para que yo me quede tranquila, me dijeron que vaya a grabar algo. Luego me enteré de que yo había dicho que no quería grabar con ellos porque me había molestado un peinado. Estas situaciones no me quitan las ganas de actuar. Con la película me di cuenta de que así no es el mundo de la actuación, lo que pasé ahí fue solo una mala experiencia”.

También dijo:

- “El único recuerdo que tengo es de que pedí una tablet para la Navidad a mi papá, me dijo que debía tener las mejores notas de mi curso. Pero al día siguiente que me la dieron fuimos al parque, pero se le partió la pantalla en el bolso que llevamos. Casi ni la usé”.

- “Para estas últimas semanas pido algo de descanso y ya relajarme un poco y así empezar a cargar los motores para empezar el 2023 con todo perfecto”.

La sinopsis

Catalina (16) es una incipiente influencer en búsqueda de la fama, el éxito y la aprobación. Antes de Nochebuena y después de uno de esos malos días, la joven explota y decide arruinar los planes de Navidad a su familia, haciéndole la vida imposible a todo el mundo que se le cruza por delante. Esa tarde, Catalina nunca imaginó que recibiría un misterioso mensaje por Instagram de un tal @ViejoPascueroOficial que la llevaría, junto a su mejor amiga, a la aventura más mágica de su vida, en donde volver a creer en esta mágica fecha estará en juego.