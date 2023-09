Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 9 de septiembre de 2023

Aries. Te sientes algo nostálgico por cierto episodio al que te enfrentas en las primeras horas del día. No te dejes caer, ¡levanta el ánimo! Si no pones de tu parte, es muy posible que caigas en un episodio de pesimismo, incluso de desesperación. Ahora debes rodearte de gente que tenga una mirada optimista de la vida.

Géminis. La vida te empuja a ser mucho más trascendental en aquello en lo que te enfocas como meta de vida. Deja de lado la frivolidad, porque estos son tiempos de profundidad en los pensamientos y en los sentimientos. Se potencia tu intuición y tu sexto sentido empieza a funcionar mucho mejor que hace unos días.

Leo. Una ruptura sentimental puede complicar todos tus planes y herir profundamente tu corazón. Ese adiós que no esperabas va a golpear tu corazón con tanta fuerza, que puede dejarlo vencido. Piensa bien si en realidad quieres seguir con esa farsa o prefieres sufrir un poco pero con la seguridad de que tienes un futuro más real.

Libra. Tu energía vital está altamente favorecida, lo que te permite disfrutar de la vida al aire libre y la práctica de algún ejercicio. Si habías dejado de lado estos hábitos, ha llegado el momento de recuperarlos. Debes estar en plena forma, pues sin que nadie te avise, aparece Cupido para retarte. Las decisiones están en ti.

Sagitario. Es indispensable que seas tú quien tome las decisiones que atañen a tu futuro y a tu vida. Deja de seguir los pasos que marcan los deseos de terceras personas, ellas hacen su propio recorrido. Antes bien, empieza a valorarte y no pidas a tu cuerpo y tu corazón más de lo que pueden darte. Sé feliz a tu manera.

Acuario. Basta de quejas, Acuario. Te has acostumbrado tanto a lamentarte, que te has convertido en una fábrica de ‘ayes’. La vida te pone al frente tantas cosas maravillosas que cualquiera se sentiría dichoso, pero tú no quieres verlas porque te concentras en todo aquello que ansías pero que no tienes.

Tauro. El poder de cambiar las cosas que ocurren a tu alrededor está en tus manos. Lo que ahora vives es tu decisión, pero también tu responsabilidad. Puedes mejorar significativamente todo lo que atañe a tu calidad de vida, pero también a tu salud. Esa que has descuidado por tanto tiempo y que ahora exige atención.

Cáncer. Sientes que todo se derrumba en tu trabajo, a pesar de que te has empeñado en que todo funcione como reloj suizo. Es la energía externa que no te deja ver con claridad la inmensidad de tus logros, pero que pone énfasis en las actuaciones traicioneras de quienes te rodean. Enfócate en lo tuyo, el resto que no importe.

Virgo. Te ocultas de los demás porque estás lleno de inseguridades. Rompe con ese patrón y muéstrate sin miedo a los demás. Estás lleno de capacidades y talentos que importan a más de uno. Además, tu personalidad puede ser divertida y atrayente. Prepárate, porque el amor florece nuevamente y es duradero.

Escorpio. Descansa lo suficiente y disfruta de la armonía de la que hoy gozas. Te invade una gran alegría que no habías tenido por mucho tiempo y tu hogar ha tomado colores nuevos. El dinero regresa para darte una mano en estos momentos difíciles, así que prepárate para una etapa muy positiva que cambia tu destino.

Capricornio. Tu capacidad para expresar tus deseos y tus sentimientos se fortalece y fluye la comunicación en lo que se refiere a tus creencias y convicciones. Expresa tus puntos de vista con fuerza, pero con respeto. Es hora de que alces tu voz por aquello que llena tu mente. El amor te trae agradables sorpresas, prepárate.

Piscis. Tu corazón se siente muy optimista y no puedes dejar de sonreír. Intenta contagiar a todos con tu positivismo y tu fortaleza, porque de esa forma también se beneficia tu bienestar general. Los demás van a agradecer tu aporte e intentarán ver la vida como tú la ves. El amor te enloquece, pero de felicidad. Disfrútalo.

