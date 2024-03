Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 9 de marzo de 2024

Aries. Si quieres que tu relación de pareja mejore, empieza por proyectar una imagen más segura y optimista. Da el paso sin temor. Llevas en tu interior muchas cualidades que te empeñas en esconder sin razón.

Premios Óscar: Los actores nominados con más dinero Leer más

(Te puede interesar: Carla Bucaram critica a los televidentes de 'MasterChef')

Géminis. Se viene una fuerte responsabilidad con algo relacionado con tu entorno laboral. Implica más ganancias, pero también mayores sacrificios. Habla con tu entorno familiar y entonces decide qué hacer.

Leo. Muchos no creen en tus ideas, pero que eso no te desilusione. Tienes claro el panorama y si sigues tu instinto pronto vas a demostrar que no estabas equivocado. Ahora te toca ir contra corriente.

Libra. Escuchar otras opiniones puede ayudarte a entender el panorama. Sin embargo, no renuncies a ser tú el que escoja el camino que más te conviene. Recuerda que tu vida está llena de buenas posibilidades.

(Te proponemos: Akira Toriyama y la afección que compartió con Maradona)

Ariana Grande se disculpa por su nuevo disco Leer más

Sagitario. Toma las riendas de tu presente, ya es hora. Libérate de la sensación de frustración que no te permite avanzar y muéstrate valiente ante los contratiempos que se presentan. Son parte de la vida.

Acuario. Tu tendencia en esta etapa es avanzar. No caigas en la tentación de distraerte con aquello que no aporta nada. Concéntrate en tus objetivos y ve por ellos. El éxito te espera a la vuelta de la esquina.

Tauro. Esa idea original que ronda tu cabeza es, de seguro, un camino exitoso. No te dejes llevar por lo que otros opinan. Sin embargo, no estaría mal que consideres los riesgos para saber cómo solventarlos.

Cáncer. Si sientes que se ha formado una brecha entre tu pareja y tú, abre un canal de comunicación. Verás que están hablando poco o nada sobre los temas que les preocupan. Traten de juntar esfuerzos.

(Te sugerimos: Danny Glick, el exesposo de 'La Flaca' Guerrero, será papá)

Premios Óscar: 'Messi' se queda en casa y no irá a la gala Leer más

Virgo. Es posible que hoy te levantes con una actitud algo pesimista. Soluciona ese tema que te hace sentir triste. Va a ser difícil, pero es necesario para que recuperes tu buen ánimo. ¡Tú puedes!

Escorpio. Tienes un trabajo estable que te da bastante tranquilidad, así que no es momento de buscar otras alternativas. Variar el rumbo puede ser un error en este momento. Más adelante las cosas irán mejor.

Capricornio. Demuestra tu buen criterio, sabes cómo hacerlo. Si tienes dudas, consulta con gente de confianza sobre tu posición. Seguramente habrá algunos detalles para pulir, pero en general es lo correcto.

Piscis. Alguien en quien has puesto tu confianza afirma algo que no es cierto. Te lo dice alguien muy allegado que solo quiere tu bienestar. Busca las medidas para alejar a esa otra persona de tu vida.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!