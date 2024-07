Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 9 de julio de 2024

Esta es una semana de grandes cambios, debes estar atento para no perder las oportunidades que se te presentan

Aries. Por fin te dejas llevar y te abres a considerar muchos aspectos de tu vida desde una óptica mucho más flexible. Gracias a ello, encuentras respuestas a temas que no habías logrado resolver hasta ahora. Bien por ti.

Géminis. Es momento de implementar ciertos cambios que te permitan arreglar algunas situaciones que te tienen agobiado. Aligerar la carga laboral es una de ellas, quizá la más urgente. Recuerda que salud y bienestar están primero.

Leo. No dejes que el amor se escape de tus manos simplemente porque no estás dispuesto a ceder en un asunto que no tiene ninguna importancia. Tu orgullo puede llevarte a la soledad total, ten mucho cuidado con lo que haces.

Libra. Te sientes algo desanimado, tal vez porque quieres alcanzar una plenitud por la que no estás dispuesto a luchar. Suena a contradicción, pero lo cierto es que estás anclado a la comodidad. Sal ya de tu zona de confort.

Sagitario. Proponte metas a corto y mediano plazo. Pero para alcanzarlas, es importante trazar el camino que te conduzca a ellas, incluso si implica algunas modificaciones en tu rutina. Cuando llegues, verás que sí valió la pena.

Acuario. Es importante que encuentres la manera de exteriorizar esos sentimientos que están hirviendo como un volcán en erupción dentro de tu corazón. Tienes mucho que ofrecer, deja de boicotearte la felicidad.

Tauro. Vives un buen momento y debes aprovecharlo. Lo nuevo que estás experimentando estimula tu capacidad de soñar y de ver un poco más allá. Aprovecha las experiencias que te pueden conducir a una vida más plena.

Cáncer. Aprovecha la increíble capacidad que tienes para comunicar asertivamente lo que sientes. Si lo haces, podrías cambiar el panorama algo sombrío que te ha estado acompañando en estos días. Abre el corazón y libérate.

Virgo. Tienes un encuentro con un grupo de personas con las que no logras mantener una comunicación abierta. Enfréntate sin miedos, no reprimas tu forma de pensar solo para evitar problemas. Defiende tus argumentos.

Escorpio. Seguramente hoy vas a tener la posibilidad de cambiar tu cometido en el trabajo. Se presenta una gran oportunidad, aunque te cueste descubrirla. Vas a aprender cosas muy interesantes que podrás aplicar en tu vida personal.

Capricornio. Se vienen momentos complicados en el trabajo, pero si logras verlos con mayor profundidad, verás que en realidad son increíbles oportunidades. No te dejes llevar por la angustia, analiza y racionaliza todo.

Piscis. Estás en uno de esos momentos de tu vida en los que eliges callar y esconder la cabeza bajo tierra. Gran error. Estás afectando la buena marcha de un proyecto bastante interesante y productivo. El daño te lo haces a ti mismo.

