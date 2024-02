Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 8 de febrero de 2024

Aries. Si quieres ascender en tu profesión, es importante que hagas valer tus iniciativas. No se trata de imposición, sino de ser claro en tus propuestas e insistir para que sean escuchadas. El resultado dependerá de cómo lo plantees.

Géminis. No te arriesgues ahora, es mejor que camines sobre seguro. Llamar a alguien de quien no sabes hace algún tiempo te traerá mucha felicidad y algo de nostalgia. El reencuentro demostrará el cariño entre ambos.

Leo. No cometas el error de encerrarte en ti mismo, pues así no se soluciona nada. Mejor ábrete al mundo y a las nuevas experiencias, pues seguramente así encontrarás muchas respuestas a aquello que tanto te inquieta. Haz la prueba.

Libra. Ten claro que el pasado no se puede cambiar, aunque te esfuerces en ello. Lo hecho, hecho está. Pero si quieres corregir las consecuencias de tus acciones, puedes empezar por pedir perdón. Este es un buen momento.

Sagitario. Deja el flirteo de lado y concéntrate en la relación que has logrado levantar con esa persona especial. No eches las cosas a perder por un simple capricho, pues te vas a arrepentir muy pronto. Analiza profundamente cada decisión.

Acuario. Tienes un bajón en tu autoestima, debes trabajar para cambiar la percepción que tienes de ti mismo. Celebra una buena noticia de un tercero, demuestra que lo tuyo no es la envidia. Recibes una grata sorpresa.

Tauro. Alguien te hace ver que estás cometiendo un error al pretender algo que todavía no tienes ni siquiera bien planificado. Ten cuidado y abre tus oídos. Sueles ser muy caprichoso y piensas que solo tú tienes la razón. Estás equivocado.

Cáncer. Basta ya de pensar que solo tu pareja tiene la responsabilidad de que la relación entre ambos funcione. Lo que tienen es cosa de los dos y tú estás tomando la posición más cómoda. Ten cuidado, puedes perderlo todo.

Virgo. El amor está en el aire, así que abre tu corazón porque podrían flecharte. Si estás soltero, es buen momento para encontrar pareja. Si tienes una relación, concéntrate en volverla más sana y llenarla de vida. Lo necesitas.

Escorpio. El tema laboral está funcionando mucho mejor de lo que esperabas, pero corres el riesgo de confiarte y volver a caer en la rutina. Ten cuidado. Demuestra tu creatividad en lo laboral para que tus superiores te valoren mucho más.

Capricornio. No permitas que alguien que no tiene cabida en tu vida llegue a trastornarlo todo. Lo pasado, pasado. Deja de soñar con lo que no fue, porque ahora tus fichas están en otro lugar. Valora lo que tienes, que es mucho. Recuérdalo.

Piscis. Si te sientes cansado en las mañanas y no quieres salir de la cama, no pienses que estás al borde de la depresión. Lo que tienes es un cansancio extremo por los días difíciles que has vivido. Intenta encontrar algo que te distraiga.

