Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 7 de octubre de 2023

Aries. Si tienes la tentación de salir de compras, hazlo. Es bueno momento para adquirir aquello por lo que tanto has ahorrado y te has sacrificado. Te vendrá muy bien darte un gustito, pues te has olvidado de mimarte de vez en cuando. En la noche, arréglate y sal dispuesto a divertirte. Lo mereces.

Géminis. Vas a sentirte en la capacidad de establecer un efectivo canal de comunicación con tu pareja o con alguien del pasado que quiere arreglar un viejo asunto. Las conclusiones que salgan de esa conversación van a ser definitivas. Cuida más tu salud física y emocional, las tienes muy descuidadas.

Leo. Finalmente resuelves tomar decisiones drásticas respecto a tu trabajo o carrera laboral. Perfecciona tu estrategia para que logres tus objetivos, siempre analizando los pros y los contras. No dejes detalles al azar, porque un pequeño descuido puede echar todo abajo. Tienes que sentirte pleno.

Libra. Resuelves conflictos y sanas. Pero no olvides revisar lo que ocurre en tu corazón. Es importante que te sinceres contigo mismo y con tu media naranja. Vas a entender por qué se dice que la pareja que se tiene es el mejor espejo de uno mismo y sabrás con certeza que juntos pueden contra el mundo.

Sagitario. Presta mucha atención a las noticias y a toda la información que se genere a tu alrededor. Conversaciones con compañeros de trabajo te abren los ojos respecto a lo que ocurre en tu ámbito laboral. No tomes decisiones apresuradas, porque el único afectado vas a ser tú. Piensa cada paso.

Acuario. Este es un periodo de emociones difíciles que te lleva a enfrentarte a tus miedos y tus dudas. Tu lado oscuro sale a la luz, junto con tus heridas interiores más profundas. No tengas miedo, porque es la única forma de sanar. Luego de unos días, todo se calma y te sentirás más liviano y feliz.

Tauro. Es vital que conozcas a tu pareja a profundidad. No importa cuánto tiempo llevan juntos, te has preocupado más por lo que tú sientes que por las necesidades de tu media naranja. Eso ha creado una brecha entre ustedes, pero que se puede superar con interés real y ganas de seguir juntos.

Cáncer. Son muchos los cambios que están en la puerta de tu vida. Algunos extremos, que te llevan a replantearte tus objetivos más preciados. Otros son aparentemente superficiales, pero traen consigo una serie de movimientos que no dejan nada en su sitio. No pases solo esta etapa, busca compañía.

Virgo. Estos son días de reflexión que te llevan a entender por qué reaccionas de tal o cual manera y la posición que sueles adoptar con tu pareja cuando tienes discrepancias. Analiza tus emociones. Te hará bien ocuparte en actividades como la escritura y la meditación para calmar tu mente.

Escorpio. El trabajo va a estar más complicado que nunca. Es posible que se te presenten una lista de pequeñas tareas por cumplir, que más que complicadas resultan tediosas. Por otro lado, sientes la necesidad de hacer ejercicio y ocuparte de tu dieta, aspectos que has descuidado desde hace tiempo.

Capricornio. Te pones frente a tu futuro inmediato y te preguntas si el camino que sigues es el que realmente quieres. Tal vez debas mostrarte más estratégico para que tus objetivos se cumplan con pocos tropiezos. Vas a tener una conversación importante con alguien de rango superior, escucha atentamente.

Piscis. Encuentras formas de relajarte y eso te hace sentir feliz. Has estado muy estresado en los últimos días y parecía que no encontrarías la paz que necesitas. Si lo que quieres es desfogar tu creatividad, hazlo, porque tienes el talento para crear cosas bellas. También puedes escribir tus pensamientos.

