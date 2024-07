Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de julio de 2024

Aries: Cierra un círculo sentimental que te agobia y no te deja concentrar. Tienes pendiente solucionar ese problema para que puedas avanzar convenientemente en todos los aspectos de tu vida. Se hace indispensable.

Géminis: Es posible que te encuentres con alguien que fue parte importante de tu pasado, ya sea en el plano sentimental, laboral o social. Dedícale un tiempo para conversar. Verás que quedaron cosas en el aire, resuélvanlas objetivamente.

Leo: Alguien se acerca a ti con el único propósito de pedirte un favor. No te niegues ni pretendas sacarle en cara su ingratitud. Piensa que tú también lo has sido. Mejor dale una mano de corazón, sin ningún tipo de reclamo.

Libra: Una persona está pendiente de ti y de lo que haces desde hace ya algún tiempo. Tal vez tenía sospechas de que eso estaba ocurriendo, pero hoy podrás comprobarlo. Enfréntate a él o ella y pregúntale por qué lo hace.

Sagitario: Un encuentro agradable te permite ver tu realidad con ojos optimistas. Tienes más de lo que esperabas y las cosas marchan de la mejor manera. Es un buen día para celebrar con los tuyos, organiza una reunión.

Acuario: Si te molesta que tu pareja hable con personas del sexo opuesto, habla, pero con inteligencia. Díselo abiertamente, pero solos los dos. Vas a ver que lo entiende, siempre y cuando no tengas una actitud tóxica.

Tauro: Es posible que tu percepción te esté jugando una mala pasada y que confundas algo que hace o dice tu media naranja. Antes de reclamar, piensa bien lo que está ocurriendo. Y hazlo con total objetividad, no te equivoques.

Cáncer: Debes ir al fondo de un tema que te preocupa, que puede ser familiar o romántico. No permitas que las dudas calen en ti, porque entonces tu vida se convertirá en un verdadero infierno. Es necesario una conversación sincera.

Virgo: Te refugias en el trabajo para evadir la realidad. En el fondo sabes bien que aquello no funciona, así que debes encontrar la forma más pronta de solucionar lo que tanto te molesta. Esconderse nunca es la mejor manera.

Escorpio: Tienes algunas tareas pendientes que te harán sentir útil. Esto te viene bien, ahora que tu ánimo no está en su nivel más alto. Entre tanto, empieza a trabajar en los problemas que te agobian y busca soluciones.

Capricornio: Alguien quiere discutir contigo, pero no de manera limpia, sino con estrategias malintencionadas. No te preocupes, tienes la inteligencia suficiente para derrocar sus argumentos, no tienen ningún asidero.

Piscis: Es el día ideal para reflexionar sobre lo que está ocurriendo a tu alrededor. Aunque muchas de esas situaciones no te afecten directamente, no puedes dejar de preocuparte. Una actitud firme es lo que necesitas hoy.

