Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 28 de febrero de 2024

Aries. Hoy todo gira en torno a tu familia, a lo que ellos necesitan de ti. Es posible que haya algunas diferencias, sobre todo por el tema económico. Guarda la calma y da las explicaciones del caso. Ellos lo merecen.

Géminis. Alguien a quien consideras tu amigo, está a tu lado por mero interés. No te será difícil descubrirlo, basta con que analices su comportamiento y corroborarás tus sospechas. Quítale tu confianza.

Leo. Si tienes pareja, conversa con ella sobre lo que pueden esperar del futuro. Si tu relación es seria, consideren un cambio de casa a una que se ajuste a sus necesidades actuales. Si solo vives un romance, consideren enseriarse.

Libra. Deja de lado la ansiedad que te impide llegar a donde quieres. Sabes bien el esfuerzo que has hecho, pero reconoce que circunstancias adversas han demorado tu llegada a la meta. Empieza desde cero.

Sagitario. Si recibes una propuesta de trabajo, no la deseches. Mantenla como opción, pues podría tratarse de una buena oportunidad que genere cambios positivos a tu vida. Relájate un poco en el amor, puedes dañar lo construido.

Acuario. Despeja tu mente. Debes liberar tu energía positiva y permitir que tus pensamientos encuentren soluciones precisas. Tienes el apoyo de alguien especial, no lo dejes a un lado. Apóyate en esa persona.

Tauro. Das importancia a cosas que no las tienen y eso hace que te compliques sin razón. Deja de mostrarte a la defensiva, porque así es muy difícil comunicarte contigo. Convierte tu hogar en un lugar de paz.

Cáncer. Reflexiona con serenidad sobre aquello que no te deja dormir en paz y encontrarás la solución. El amor puede ser muy simple si no lo complicas con tus dudas y tus celos. Está en ti encontrar el camino.

Virgo. Dale prioridad a tus asuntos personales. Es cierto que el trabajo importa, pero si no estás bien interiormente, no vas a poder rendir como esperas. Hoy no es un buen día para planificar lo que harás mañana. Busca quietud.

Escorpio. Te falta un poco de diversión. Te has puesto de cabeza en el tema laboral y está bien, porque la estabilidad financiera te proporciona tranquilidad. Pero estás exagerando. Algo de evasión puede cambiar el panorama actual.

Capricornio. Mañana ya llegará, ahora concéntrate en el hoy y en cómo puedes salir adelante. Te sientes poco seguro de los resultados que te has planteado como objetivo, pero lo cierto es que estás haciendo todo bien.

Piscis. Un poco de ejercicio puede cambiar tu día. Si tienes muchas obligaciones, entonces separa unas horas en la tarde o en la noche para ir al gimnasio o hacer una larga caminata al aire libre. Inténtalo y verás.

